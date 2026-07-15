Του Στέφανου Νικολαΐδη

Απόψε, στις 22:00 (ΕΡΤ1), η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζει την Αγγλία των Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ για μία θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Για τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές, το διακύβευμα είναι η διατήρηση των σκήπτρων και η είσοδος στο πάνθεον της ποδοσφαιρικής αθανασίας. Για τα «Τρία Λιοντάρια», η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη: να βάλουν τέλος σε μια αναμονή 6 δεκαετιών και να διεκδικήσουν το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας τους.

Πίσω όμως από τα 90 λεπτά ενός ποδοσφαιρικού αγώνα κρύβεται μία από τις πιο φορτισμένες αντιπαλότητες στην ιστορία του αθλητισμού. Μια αντιπαλότητα που δεν γεννήθηκε μόνο μέσα στα γήπεδα, αλλά τροφοδοτήθηκε από πολέμους, εθνικές ταυτότητες, ιστορικές μνήμες και πολιτικές συγκρούσεις.

Όπως εξηγεί στο skai.gr ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης, το ποδόσφαιρο πολλές φορές λειτουργεί ως προέκταση της γεωπολιτικής. Οι εθνικές ομάδες δεν εκπροσωπούν μόνο αθλητές, αλλά συλλογικές μνήμες, εθνικά αφηγήματα και ιστορικές διεκδικήσεις, με αποτέλεσμα ένα παιχνίδι να μετατρέπεται σε πεδίο συμβολικής αντιπαράθεσης μεταξύ κρατών.

Ο Κωνσταντίνος Φίλης

Από απλή ποδοσφαιρική αναμέτρηση σε ιστορική έχθρα

Η πρώτη συνάντηση των δύο χωρών σε Μουντιάλ πραγματοποιήθηκε το 1962 στη Χιλή. Η Αγγλία επικράτησε 3-1, χάρη στα γκολ των Ρον Φλάουερς, Μπόμπι Τσάρλτον και Τζίμι Γκριβς, ενώ η Αργεντινή πέτυχε απλώς ένα γκολ παρηγοριάς. Η Αγγλία προκρίθηκε χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων, όμως η πραγματική αντιπαλότητα δεν είχε ακόμη γεννηθεί.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Μουντιάλ του 1966 και στο κατάμεστο Γουέμπλεϊ, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά στους προημιτελικούς. Η Αγγλία νίκησε 1-0 με γκολ του Τζεφ Χερστ, ωστόσο η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από τεράστια ένταση.

Ο αρχηγός της Αργεντινής, Αντόνιο Ράτιν, αποβλήθηκε μόλις στο 33ο λεπτό και αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο, καθυστερώντας το παιχνίδι για σχεδόν οκτώ λεπτά. Οι Αργεντινοί υποστήριξαν μέχρι τέλους ότι το γκολ της Αγγλίας ήταν οφσάιντ, ενώ ο προπονητής των «Τριών Λιονταριών», Αλφ Ράμσεϊ, χαρακτήρισε τους αντιπάλους του «ζώα».

Η αναμέτρηση αυτή θεωρείται από πολλούς η αφορμή για την καθιέρωση των κίτρινων και κόκκινων καρτών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Μουντιάλ του 1970.

Ο πόλεμος των Φώκλαντς που άλλαξε τα πάντα

Η αντιπαλότητα, ωστόσο, απέκτησε εντελώς διαφορετική διάσταση το 1982.

Τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, η στρατιωτική χούντα της Αργεντινής εισέβαλε στα νησιά Φώκλαντ – ή Μαλβίνες, όπως τα αποκαλούν οι Αργεντινοί – διεκδικώντας την κυριαρχία τους από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η βρετανική κυβέρνηση της Μάργκαρετ Θάτσερ απάντησε στρατιωτικά.

Η σύγκρουση διήρκεσε 74 ημέρες και κόστισε τη ζωή σε 255 Βρετανούς και 649 Αργεντινούς στρατιώτες, ενώ 3 άμαχοι σκοτώθηκαν στα νησιά.

Η Αργεντινή ηττήθηκε, όμως οι Μαλβίνες παρέμειναν μέχρι σήμερα ένα πανίσχυρο εθνικό σύμβολο για τη χώρα.

Ακόμη και σήμερα, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι επαναλαμβάνει ότι «οι Μαλβίνες ήταν, είναι και θα είναι πάντα αργεντίνικες».

Το «Χέρι του Θεού» και η ποδοσφαιρική εκδίκηση

Τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο, Αργεντινή και Αγγλία βρέθηκαν αντιμέτωπες στους προημιτελικούς του Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό.

Το παιχνίδι έμελλε να γίνει το διασημότερο στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Στο 51ο λεπτό άνοιξε το σκορ με το περίφημο «Χέρι του Θεού», στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα με το χέρι, χωρίς να το αντιληφθεί ο διαιτητής.

Λίγα λεπτά αργότερα πέτυχε το γκολ που πολλοί χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα ως το κορυφαίο όλων των εποχών σε Μουντιάλ, διασχίζοντας σχεδόν μόνος του ολόκληρη την αγγλική άμυνα πριν νικήσει τον Πίτερ Σίλτον.

We need Maradona like magic from Messi!



The famous Argentina Vs England quarterfinals, 1986 🔥 pic.twitter.com/e9wjbDMia5 — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) July 15, 2026

Η Αργεντινή επικράτησε 2-1 και κατέκτησε στη συνέχεια το Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Δυτική Γερμανία.

Ο ίδιος ο Μαραντόνα είχε παραδεχθεί αργότερα ότι το πρώτο γκολ ήταν «λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού», ενώ δεν έκρυψε ποτέ ότι το ένιωθε ως μια μορφή συμβολικής εκδίκησης απέναντι στους Άγγλους για τον πόλεμο των Φώκλαντς.

Diego Maradona leads dressing room celebrations after his popular "Hand of God" goal against England in 1986.🇦🇷🔥 pic.twitter.com/cFkILbBM1s — Cezar (@cezarFCB) July 14, 2026

Ο Μπέκαμ, ο Σιμεόνε και μια κόκκινη που στοίχειωσε την Αγγλία

Η επόμενη μεγάλη πράξη γράφτηκε το 1998 στη Γαλλία.

Η Αγγλία προηγήθηκε με εκπληκτικό γκολ του Μάικλ Όουεν, όμως η Αργεντινή ισοφάρισε και ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί ήρθε η στιγμή που στιγμάτισε τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Μετά από σύγκρουση με τον Ντιέγκο Σιμεόνε, ο Άγγλος αστέρας τον κλώτσησε και αποβλήθηκε.

Η Αργεντινή επικράτησε τελικά στα πέναλτι.

Se cumplen 28 años de la patada de Beckham a Simeone en los Octavos de Final del Mundial 1998.



Despues de esa expulsión Inglaterra quedó eliminada por penales y Beckham recibió muchas criticas por su accionar.pic.twitter.com/tUAzR2PUwX — De Primera (@DePrimeraa) June 30, 2026

Έναν χρόνο αργότερα, ο Σιμεόνε παραδέχθηκε δημόσια ότι η πτώση του επηρέασε τον διαιτητή.

«Ο διαιτητής έπεσε στην παγίδα. Η πιο σωστή τιμωρία θα ήταν κίτρινη κάρτα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Το 2002 στην Ιαπωνία ήρθε η τελευταία αναμέτρηση των δύο χωρών σε Μουντιάλ.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βρήκε την προσωπική του δικαίωση.

Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι χάρισε στην Αγγλία τη νίκη με 1-0, σε έναν αγώνα που έμεινε στην ιστορία ως η «εξιλέωση» του μετά την αποβολή του 1998.

Η Αγγλία προκρίθηκε, ενώ η Αργεντινή αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων.

Οι Μαλβίνες παραμένουν ζωντανές

Παρότι από τότε έχουν περάσει περισσότερες από δύο δεκαετίες, η αντιπαλότητα παραμένει ζωντανή.

Στην Αργεντινή, σχεδόν σε κάθε αγώνα της εθνικής ομάδας ακούγεται το σύνθημα: «Όποιος δεν πηδάει, είναι Άγγλος».

Μετά τη νίκη επί της Ελβετίας στα προημιτελικά του φετινού Μουντιάλ, οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής τραγούδησαν στα αποδυτήρια: «Για τις Μαλβίνες, για τον Ντιέγκο, για το τελευταίο του Λέο».

Πρόκειται για έναν ύμνο που συνδέει τον πόλεμο των Φώκλαντς, τον Μαραντόνα και τον Λιονέλ Μέσι, αποτυπώνοντας πώς η ιστορία εξακολουθεί να συνοδεύει το ποδόσφαιρο.

Μια νέα γενιά, η ίδια ιστορία

Σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα μετά την τελευταία μονομαχία τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών καλείται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο.

Πολλοί Αργεντινοί αγωνίζονται πλέον στην Premier League, ενώ οι περισσότεροι από τους σημερινούς πρωταγωνιστές δεν είχαν καν γεννηθεί όταν ο Μαραντόνα σκόραρε με το «Χέρι του Θεού».

Κι όμως, οι ιστορικές μνήμες παραμένουν ζωντανές.

Γιατί, όπως επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Φίλης, όταν το ποδόσφαιρο συναντά τη γεωπολιτική, ένα παιχνίδι παύει να είναι απλώς ένας αγώνας. Μετατρέπεται σε έναν συμβολικό χώρο όπου συγκρούονται ιστορία, πολιτική, εθνική ταυτότητα και συλλογική μνήμη.

Και ίσως γι' αυτό ο αποψινός ημιτελικός δεν είναι απλώς Αργεντινή – Αγγλία. Είναι ένα ακόμη επεισόδιο μιας αντιπαλότητας που εδώ και έξι δεκαετίες γράφει ιστορία, τόσο μέσα όσο και έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Πηγή: skai.gr

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