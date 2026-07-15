Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ουκρανία αναμένει να έχει τεχνική ικανότητα παραγωγής πυραύλων για τα αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot έως το τέλος του 2023, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η χώρα διαθέτει δυνητικό εκτοξευτή και πύραυλο για το ευρωπαϊκό αντιβαλλιστικό πρόγραμμα «Freyja», το οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, με ελπίδες για επιτυχείς δοκιμές.

Η Ουκρανία αναμένει να έχει την τεχνική ικανότητα να παράγει πυραύλους για τα αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικά συστήματα Patriot έως το τέλος αυτού του έτους, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία διαθέτει έναν δυνητικό εκτοξευτή και έναν πύραυλο για το ευρωπαϊκό αντιβαλλιστικό πρόγραμμα «Freyja», το οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, και ελπίζει ότι οι δοκιμές του θα στεφθούν με επιτυχία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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