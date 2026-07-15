Super League: Δεν πέρασε η πρόταση αναδιάρθρωσης-Παραμένουν 14 οι ομάδες

Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League θα συνεχίσει να διεξάγεται με 14 ομάδες, καθώς δεν πέρασε η αναδιάρθρωση που είχε προταθεί, όπως προέκυψε από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη.



Ο Ηρακλής είχε καταθέσει επίσημη πρόταση να γίνουν 16 οι ομάδες (από τη σεζόν (2027/28), ωστόσο στην ψηφοφορία που έγινε δεν συγκέντρωσε τα 3/4 των ψήφων που απαιτούταν για να περάσει (δηλαδή τουλάχιστον 11 ομάδες).

Η απόφαση συνδέεται και με την ανακοίνωση της Superbet League 2, η οποία ανακοίνωσε πως θα προβιβάζονται δύο ομάδες στη μεγάλη κατηγορία από το πρωτάθλημα της περιόδου 2026/27.



Επιπλέον, έγινε γνωστό πως το φορμάτ της ερχόμενης σεζόν (2026/27) παραμένει ίδιο με playoffs 1-4, playoffs 5-8 και playouts για τις θέσεις 9-14.



Σημειώνεται πως την Πέμπτη (21:00) πραγματοποιείται η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Η σέντρα στο νέο πρωτάθλημα θα γίνει το Σαββατοκύριακο 22/23 Αυγούστου.

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