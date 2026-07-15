Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Super League: Δεν πέρασε η πρόταση αναδιάρθρωσης-Παραμένουν 14 οι ομάδες

Η πρόταση για αναδιάρθρωση της Super League με αύξηση των ομάδων σε 16 δεν πέρασε και έτσι το πρωτάθλημα παραμένει με 14 ομάδες

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Super League

Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League θα συνεχίσει να διεξάγεται με 14 ομάδες, καθώς δεν πέρασε η αναδιάρθρωση που είχε προταθεί, όπως προέκυψε από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη.

Ο Ηρακλής είχε καταθέσει επίσημη πρόταση να γίνουν 16 οι ομάδες (από τη σεζόν (2027/28), ωστόσο στην ψηφοφορία που έγινε δεν συγκέντρωσε τα 3/4 των ψήφων που απαιτούταν για να περάσει (δηλαδή τουλάχιστον 11 ομάδες).

Η απόφαση συνδέεται και με την ανακοίνωση της Superbet League 2, η οποία ανακοίνωσε πως θα προβιβάζονται δύο ομάδες στη μεγάλη κατηγορία από το πρωτάθλημα της περιόδου 2026/27.

Επιπλέον, έγινε γνωστό πως το φορμάτ της ερχόμενης σεζόν (2026/27) παραμένει ίδιο με playoffs 1-4, playoffs 5-8 και playouts για τις θέσεις 9-14.

Σημειώνεται πως την Πέμπτη (21:00) πραγματοποιείται η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Η σέντρα στο νέο πρωτάθλημα θα γίνει το Σαββατοκύριακο 22/23 Αυγούστου.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Super League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark

Απόρρητο