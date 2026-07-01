Μουντιάλ 2026: Διαδικτυακή ρατσιστική επίθεση στους Ολλανδούς παίκτες που έχασαν πέναλτι

Οι ποδοσφαιριστές της Ολλανδίας που αστόχησαν στη διαδικασία των πέναλτι κατά την ήττα από το Μαρόκο στο Παγκόσμιο Κύπελλο την Τρίτη (30/6) δέχθηκαν ρατσιστική κακοποίηση μέσω διαδικτύου, όπως ανακοίνωσε η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (KNVB).

Οι Τζάστιν Κλάιφερτ, Κουίντεν Τίμπερ και Κρίσενσιο Σάμερβιλ δεν κατάφεραν να σκοράρουν στη διαδικασία των πέναλτι, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2 μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης στον αγώνα της φάσης των «32» που διεξήχθη στο Μοντερέι. Σύμφωνα με την KNVB, οι τρεις ποδοσφαιριστές έγιναν στόχος διακριτικών, ρατσιστικών και γεμάτων μίσος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θεωρούμε αυτή την κατάσταση αποτρόπαιη και θα καταθέσουμε αναφορά στο "Meld Online Discriminatie" (Αναφορά Διαδικτυακών Διακρίσεων). Μόλις υποβληθεί η αναφορά, οι νομικοί τους σύμβουλοι αξιολογούν αν οι συγκεκριμένες δηλώσεις συνιστούν ποινικά κολάσιμη πράξη.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην κατάθεση επίσημης καταγγελίας στην Εισαγγελία, η οποία στη συνέχεια ενδέχεται να ξεκινήσει ποινική έρευνα», πρόσθεσε η ομοσπονδία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ποδοσφαιριστές γίνονται στόχος ρατσιστικής κακοποίησης στο διαδίκτυο έπειτα από χαμένα πέναλτι σε μεγάλη διοργάνωση.

Οι Μάρκους Ράσφορντ, Μπουκαγιό Σάκα και Τζέιντον Σάντσο της Αγγλίας είχαν δεχθεί παρόμοια επίθεση μετά την ήττα από την Ιταλία στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2021, γεγονός που οδήγησε στην καταδίκη δύο ατόμων σε ποινές φυλάκισης και ενός ακόμη σε ποινή με αναστολή.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν τη διοργάνωση, η βρετανική αστυνομία συνέλαβε αρκετά άτομα στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης κατά της διαδικτυακής ρητορικής μίσους που στόχευε τους ποδοσφαιριστές. «Το ποδόσφαιρο ενώνει εκατομμύρια διαφορετικούς ανθρώπους, ενώ οι διακρίσεις πετυχαίνουν ακριβώς το αντίθετο. Ως εκ τούτου, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όλα όσα πρεσβεύει το ποδόσφαιρο», κατέληξε η KNVB.

Πηγή: skai.gr

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