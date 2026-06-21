Μουντιάλ 2026: Ο Μπιέλσα διαφωνεί με τα διαλείμματα ενυδάτωσης

Ο προπονητής της εθνικής Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα, επέκρινε τα υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης σε όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δηλώνοντας ότι «δεν προσθέτουν τίποτα και αφαιρούν πολλά από το ποδόσφαιρο».

«Το να παίζεις τέσσερις περιόδους αντί για δύο, αλλάζει την ίδια την έννοια του ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Αργεντινός προπονητής σχετικά με αυτόν τον νέο κανονισμό, που επέβαλε η FIFA για το Μουντιάλ 2026 και ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει την έντονη ζέστη που επηρεάζει τους παίκτες, προσφέροντας τους, μια περίοδο τριών λεπτών ανάρρωσης και ενυδάτωσης.

«Δεν σκέφτηκαν τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει αυτό στο παιχνίδι», πρόσθεσε ο Μπιέλσα, αναφερόμενος, χωρίς να τα κατονομάσει, στα τεράστια κέρδη που προκύπτουν από την τηλεοπτική διαφήμιση κατά τη διάρκεια αυτών των διαλειμμάτων.

Σε τέτοιο βαθμό που μερικές φορές διαρκούν περισσότερο από το προγραμματισμένο και καθυστερούν την επανέναρξη του αγώνα.

«Πριν ληφθεί αυτή η απόφαση, το ποδόσφαιρο είχε ένα χαρακτηριστικό, τώρα έχει ένα άλλο», πρόσθεσε, συγκρίνοντας αυτό το νέο χαρακτηριστικό με το VAR, που σύμφωνα με τον ίδιο, έχει βελτιώσει το παιχνίδι.

«Τα συμπεράσματα που παρουσιάζω δεν είναι δικά μου. Είναι αυτά που ακούω συνεχώς και συμφωνώ», διευκρίνισε ο Μπιέλσα, ο οποίος, ωστόσο, δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου στον αγώνα της Κυριακής εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου, που εξέπληξε τον κόσμο του ποδοσφαίρου με την ισοπαλία 0-0 εναντίον της Ισπανίας στην πρώτη αγωνιστική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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