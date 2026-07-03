Η εποχή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας φαίνεται να έχει ημερομηνία λήξης: Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Μετά από 232 αγώνες με την πορτογαλική ομάδα (συμπεριλαμβανομένου του αποψινού εναντίον της Κροατίας), ο παίκτης από τη Φουντσάλ θα αποχωρήσει, όπως επιβεβαίωσε, πριν από τον αγώνα, η αδερφή του Κάτια Αβέιρο, σύμφωνα με το Marca report.

Η αποψινή αναμέτρηση θα μπορούσε να είναι η τελευταία του εμφάνιση με την Πορτογαλία, καθιστώντας την ως έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της θρυλικής διεθνούς καριέρας του.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, μπορείτε να τον αποχαιρετήσετε. Όχι σήμερα, αλλά πιστεύω ότι αυτός είναι ο αποχαιρετισμός. Εννοώ την εθνική ομάδα. Σύμφωνα με μια αξιόπιστη πηγή, είναι ο «τελευταίος χορός», το Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε στο «Sport TV», πριν αναχωρήσει για το στάδιο του Τορόντο, όπου απόψε η Πορτογαλία αναζητά μια θέση στη φάση των 16 (όπου ήδη περιμένει η Ισπανία) εναντίον της Κροατίας του Μόντριτς.

Σύμφωνα λοιπόν με τις δηλώσεις αυτές, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να ετοιμάζεται να αποσυρθεί από το διεθνές ποδόσφαιρο μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, σηματοδοτώντας το πιθανό τέλος μιας από τις πιο θρυλικές διεθνείς καριέρες στην ιστορία του αθλήματος.

Εφόσον συμβεί αυτό, η εξέλιξη αυτή θα κλείσει ένα ιστορικό κεφάλαιο για την Πορτογαλία, καθώς ο Ρονάλντο —κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών και κεντρική μορφή της ομάδας για περισσότερες από δύο δεκαετίες— την οδήγησε στην κατάκτηση σημαντικών τίτλων (δύο τίτλους Nations League και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016) και σε αμέτρητες εμβληματικές στιγμές στην παγκόσμια σκηνή, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στο οποίο συνεχίζει η Πορτογαλία, παραμένει ο μεγάλος στόχος του για αυτό το τελευταίο τουρνουά στο οποίο θα αγωνιστεί φορώντας τη φανέλα της ιβηρικής χώρας.

Η Κάτια, ωστόσο, πήγε ακόμη παραπέρα στις δηλώσεις της: «Οι έξυπνοι άνθρωποι, αυτοί που τους αρέσει το ποδόσφαιρο, πρέπει να συμπαθούν τον Ρονάλντο. Αυτοί είναι που τελικά χάνουν. Κυριαρχεί για περισσότερα από 20 χρόνια. Κοιτάξτε πού βρισκόμαστε, η οικογένεια Αβέιρο... και από πού προερχόμαστε. Κοιτάξτε τα βάσανα που πέρασε η μητέρα μου... Πιστεύετε ότι η κριτική θα επηρεάσει την ευτυχία μας; Ποτέ!»

Επιπλέον, αναφέρθηκε στα 23 χρόνια του Κριστιάνο (έκανε ντεμπούτο το 2003) με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας:

«Το πιο σημαντικό είναι να απολαύσουμε αυτά τα είκοσι και κάτι χρόνια που ζήσαμε. Είμαι απίστευτα περήφανη. Ήμουν στο Κατάρ, είμαι εδώ. Είναι μια τεράστια πηγή υπερηφάνειας. Έχω αυτοπεποίθηση και θα χαμογελάσουμε στο τέλος. Έχει αυτοπεποίθηση, είναι λιγότερο νευρικός από εμάς. Ένιωσα καλή ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Για εμάς, τους οπαδούς, αυτό μας παρηγορεί. Μπορούμε να τον εμπιστευτούμε».

«Η Ισπανία στους 16; Όποιος κι αν έρθει, θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», κατέληξε η Κάτια Αβέιρο.

Πηγή: skai.gr

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