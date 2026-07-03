Στους «16» με άνεση η Ισπανία και τέλος στην... κατάρα των νοκ άουτ

Η Ισπανία πήρε με άνεση το εισιτήριο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επικρατώντας 3-0 της Αυστρίας σε ένα ματς που δεν απειλήθηκε ουσιαστικά σε κανένα σημείο.

Η «ρόχα» έκανε το καθήκον της απέναντι στην ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ, με μια επαγγελματική εμφάνιση που δεν εντυπωσίασε, αλλά δεν άφησε και κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Η Ισπανία είχε τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού από τα πρώτα λεπτά, διαχειρίστηκε σωστά την κατοχή και δεν επέτρεψε στους Αυστριακούς να απειλήσουν την εστία της.

Το σκορ άνοιξε ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ στο 36', δίνοντας στην Ισπανία το προβάδισμα και διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο την εξέλιξη του αγώνα. Οι Ισπανοί συνέχισαν να κυκλοφορούν την μπάλα με υπομονή, χωρίς να ανεβάζουν υπερβολικά την ένταση, αλλά διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης.

Το 2-0 διαμόρφωσε ο Πέδρο Πόρο στο 66ο λεπτό, «σφραγίζοντας» μια καθαρή και δίκαιη νίκη για τη «ρόχα», με τον Ογιαρθάμπαλ να βάζει το... κερασάκι για το 3-0 στο 89' με δεύτερο προσωπικό τέρμα, από τη δεύτερη τελική πάσα του Μαρκ Κουκουρέγια.

Μάλιστα, η επικράτηση αυτή αποτελεί την πρώτη νίκη της Ισπανίας σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον τελικό του 2010 στη Νότια Αφρική, όταν είχε κατακτήσει το μοναδικό Μουντιάλ της ιστορίας της.

Πλέον, οι Ίβηρες περιμένουν στον επόμενο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία-Κροατία (03/07, 2:00).

Λίγα πράγματα στην αρχή

Η πρώτη στιγμή με προϋποθέσεις ανήκε στην Ισπανία, με τον Γιαμάλ να βρίσκει χώρο σε γρήγορη αντεπίθεση και να εκτελεί στην αγκαλιά του Σλάγκερ μόλις στο 2ο λεπτό. Στην άλλη πλευρά, ο Σμιντ είχε την ευκαιρία να βρει τον αμαρκάριστο Γκρέγκοριτς στην περιοχή, όμως η σέντρα του δεν πέρασε.

Γενικότερα, το παιχνίδι ήταν γρήγορο και «ανοιχτό», με την Ισπανία να απειλεί ξανά με μονοκόμματο σουτ του Όλμο στο 8ο λεπτό και να κερδίζει αλλεπάλληλα κόρνερ, έχοντας την αμυντική της γραμμή σχεδόν στη… σέντρα. Η Αυστρία απείλησε στο 18ο λεπτό με σέντρα του Ζάμπιτσερ, την οποία δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ο Γκρέγκοριτς. Καμία από αυτές τις φάσεις πάντως δεν ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Πάτησε γκάζι η Ισπανία

Στο 29ο λεπτό, ο Όλμο πάτησε εντυπωσιακά περιοχή με ωραία ντρίμπλα, με τον Πος να απομακρύνει την τελευταία στιγμή πριν ο Ισπανός εκτελέσει. Από το κόρνερ που προέκυψε, ο Κουκουρέγια σκόραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ των Κουμπαρσί και Λαπόρτ στον πορτιέρε της Αυστρίας.

Η Ισπανία πάτησε το «γκάζι» και απείλησε ξανά με τρομερό σουτ του Ογιαρθάμπαλ, στο οποίο είχε απάντηση ο Σλάγκερ. Τελικά, στο 36’ ο Βάσκος επιθετικός άνοιξε το σκορ με πλασέ από κοντά μετά από γύρισμα του Κουκουρέγια, δικαιώνοντας αυτή την πίεση της «ρόχα».

Μάλιστα, πριν την ανάπαυλα, η Ισπανία πλησίασε και σε δεύτερο τέρμα με τρομερή διπλή ευκαιρία. Αρχικά, ο Μπαένα έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με εκτέλεση φάουλ, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Γιαμάλ νικήθηκε από τον Σλάγκερ.

Έλεγχος και... ξεκαθάρισμα από την Ισπανία

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως τέλειωσε το πρώτο, με καλή στιγμή της Ισπανίας στο 49’, μετά από κλέψιμο του Ρόδρι και σουτ του Ογιαρθάμπαλ στην αγκαλιά του Σλάγκερ. Στο 54ο λεπτό, ο Ρόδρι πήγε να επωφεληθεί από την κόντρα πάνω σε αμυντικό, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ.

Παρόλο που είχε τον απόλυτο έλεγχο, η Ισπανία έπασχε στην τελική προσπάθεια και δεν έβρισκε το γκολ που θα έβαζε τέλος στην υπόθεση της «πρόκρισης». Ο Ράνγκνικ έκανε πιο επιθετική την ομάδα του, με την Αυστρία να βρίσκει την καλύτερη φάση της από σέντρα του Ζάμπιτσερ και κεφαλιά του Καλάιτζιτς στο 62’.

Εκεί που η Αυστρία προσπαθούσε να ξαναμπεί στο παιχνίδι και να γίνει πιο απειλητική, η Ισπανία χρειάστηκε μία φάση για να τελειώσει το ματς. Ο Μπαένα έγινε κάτοχος της μπάλας στα αριστερά της περιοχής, σέντραρε για τον Πόρο που έκανε κίνηση φορ και αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 στο 66ο λεπτό. Από εκεί και πέρα, το ματς «έσβησε», με τους Ίβηρες να παίρνουν την άνετη νίκη, βρίσκοντας και τρίτο γκολ σαν σε... προπόνηση από τον Ογιαρθάμπαλ στο 89ο λεπτό.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ισπανία (Ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (93' Πούμπιλ), Κουκουρέγια, Ρόδρι (93' Ρουίθ), Πέδρι, Γιαμάλ (86’ Γκάβι), Όλμο (71’ Μερίνο), Μπαένα (71’ Τόρες), Ογιαρθάμπαλ.

Αυστρία (Ράνγκνικ): Σλάγκερ, Πος (86’ Πρας), Ντάνσο, Αλάμπα, Λάιμερ, Σάιβαλντ (46’ Τσουκουεμέκα), Σλάγκερ (46’ Γκρίλιτς), Σμιντ (60’ Αρναούτοβιτς), Βάνερ, Σάμπιτσερ, Γκρέγκοριτς (60’ Καλάιτζιτς).

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ.

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