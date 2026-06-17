Μουντιάλ 2026: Στα 18,1 δισ. ευρώ η αξία των ρόστερ - Στην κορυφή η Αγγλία

Το Μουντιάλ 2026 έχει σηκώσει αυλαία σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, όμως πέρα από τα γκολ, τα φαβορί και τις πρώτες μάχες στο χορτάρι, η διοργάνωση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, αλλά και για το συνολικό όραμα της FIFA γύρω από την ανάπτυξη του αθλήματος.

Η νέα, διευρυμένη μορφή του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνοδεύεται από ρόστερ δισεκατομμυρίων, με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις να μπαίνουν στη διοργάνωση όχι μόνο με φιλοδοξίες τίτλου, αλλά και με τις πιο ακριβές ομάδες του πλανήτη.

Σύμφωνα με την 550ή εβδομαδιαία έκθεση του CIES Football Observatory, οι 1.248 ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στο Μουντιάλ 2026 έχουν συνολική εκτιμώμενη μεταγραφική αξία που φτάνει τα 18,1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ποσό αυξημένο κατά 3,1 δισ. ευρώ σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, γεγονός που αποτυπώνει τόσο τη διεύρυνση της διοργάνωσης όσο και την εκτόξευση των αξιών στην παγκόσμια αγορά ποδοσφαίρου.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Αγγλία, η οποία εμφανίζεται ως φαβορί με βάση την εκτιμώμενη αξία των παικτών της. Το ρόστερ της αποτιμάται στα 1,45 δισ. ευρώ, ελάχιστα μπροστά από τη Γαλλία, που ακολουθεί με 1,44 δισ. ευρώ, και την Ισπανία, της οποίας η αξία υπολογίζεται στα 1,41 δισ. ευρώ.

Τα συνολικά στοιχεία ωστόσο καταδεικνύουν και το τεράστιο οικονομικό χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις παραδοσιακές ποδοσφαιρικές «μεγάλες δυνάμεις» και τις μικρότερες εθνικές ομάδες.

Στο άλλο άκρο της κατάταξης βρίσκεται το Ιράν, με εκτιμώμενη αξία μόλις 12 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν το Ιράκ με 13 εκατ. ευρώ και η Ιορδανία με 15 εκατ. ευρώ.

Στο γήπεδο, βέβαια, τα δισεκατομμύρια δεν βάζουν πάντα γκολ - αλλά συνήθως βοηθούν αρκετά.



Πηγή: skai.gr

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