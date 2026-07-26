Κατάπληξη προκάλεσε τα ξημερώματα της Κυριακής στην παραλία των Βραχνεΐκων Πατρών, μια θαλάσσια χελώνα καρέτα – καρέτα εμφανίστηκε στην ακτή... αγνοώντας την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα που επικρατούσε στην περιοχή.

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Την ώρα που από τα παραλιακά καταστήματα ακουγόταν δυνατή μουσική, υπήρχε πολύς κόσμος, η χελώνα βγήκε στη στεριά και παρέμεινε στην παραλία, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο apohxos.gr, η χελώνα αποπροσανατολίστηκε και κινήθηκε προς την πλευρά του δρόμου, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση πολιτών.

Με ιδιαίτερη προσοχή, κατάφεραν να της αλλάξουν πορεία, οδηγώντας την ξανά προς τη θάλασσα, όπου και επέστρεψε με ασφάλεια!

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