Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμανε την Κυριακή στο Κίεβο, με την Πολεμική Αεροπορία να ανακοινώνει πως η ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκεται στο στόχαστρο ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.
Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε μέσω Telegram πως συντρίμμια έπεσαν σε πολυώροφα κτίρια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.
Τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα έρχονται στη σκιά του μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων που ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο. Χτυπήθηκαν και πλοία με στρατιωτικό φορτίο για το Ιράν. Η Τεχεράνη καταδίκασε την ουκρανική επίθεση.
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