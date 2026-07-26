Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις δασικές πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ωθούν τις φλόγες προς την πόλη του Μπορντό, με έναν αξιωματούχο να δηλώνει ότι «απέχουμε πολύ από το να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο».

Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι σε Γαλλία και Ισπανία έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται εδώ και μέρες, καθώς οι άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης, σύμφωνα με το BBC.

Στην Ισπανία, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι αλλαγές στον καιρό διευκόλυναν το έργο των πυροσβεστών στα περίχωρα της Μαδρίτης. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ παραδέχθηκε ότι έπονται «δύσκολες στιγμές».

Massive forest fire in the Madrid Region, Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/MUdkjh7uvQ — Disaster News (@Top_Disaster) July 25, 2026

Στο μεταξύ, οι αρχές στη Βαλένθια επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός άνδρα σε πυρκαγιά. Ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν γύρω στα 70, βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του από πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στη χαράδρα Σαλτ ντε λ' Άιγουα (Salt de l'Aigua) στο Μανίσες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Οι ισπανικές αρχές διέταξαν το βράδυ του Σαββάτου την εκκένωση άλλων οκτώ δήμων κοντά στο Τολέδο, λόγω του πύρινου μετώπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον υπουργό Εσωτερικών να μην κρύβει την ανησυχία του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Λόγω της δασικής πυρκαγιάς, εκδόθηκε προειδοποίηση για την εκκένωση των κάτωθι δήμων του Τολέδο: Μπουεναβεντούρα, Ναβαμορκουέντε, Ρεάλ ντε Σαν Βιθέντε, Χινοχόσα ντε Σαν Βιθέντε, Καστίγιο ντε Μπαγιουέλα, Γκαρσιοτούμ, Νούνιο Γκόμεθ και Πελαουστάν», αναφέρει η ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών στην πλατφόρμα Χ.

«Η κατάσταση είναι περίπλοκη», είπε χθες σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. «Σήμερα, είμαστε λίγο πιο απαισιόδοξοι από χθες. Οι καιρικές συνθήκες, όπως διαπιστώσατε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν βοήθησαν καθόλου. Η νύχτα δεν προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκή, δεν θα είναι διόλου εύκολη για εμάς», συμπλήρωσε.

Γαλλία: Νέες εκκενώσεις περιοχών κοντά στο Μπορντό

Στη Γαλλία, εκδόθηκε εντολή για την εκκένωση ακόμη 55.000 ανθρώπων αργά το Σάββατο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περίπου 250.000 ανθρώπους στις νοτιοδυτικές περιοχές Ζιρόντ (Gironde) και Λαντ (Landes), μεταδίδει το BBC.

Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν νέες εντολές εκκένωσης, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω «της αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς» η οποία μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η απόφαση αφορά πολλές συνοικίες των δήμων Μαρσπρίμ και Σεστά, που βρίσκονται περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπορντό, αναφέρει η ανακοίνωση της νομαρχίας.

Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Για δύσκολη νύχτα, έκανε λόγο ο πυραγός Νικολά Μπραζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.