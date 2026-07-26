Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για 23 αγνοουμένους μετά τη βύθιση του βιετναμέζικου φορτηγού πλοίου «Khoi Nguyen 18» στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Το πλοίο, με 62 επιβαίνοντες, εξέπεμψε σήμα κινδύνου κοντά στον ύφαλο Fiery Cross στην επαρχία Χαϊνάν της Κίνας.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 39 άτομα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν έξι κινεζικά πλοία, ένα ελικόπτερο και ένα βιετναμέζικο πλοίο.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 23 αγνοουμένων μετά τη βύθιση βιετναμέζικου πλοίου, συνεχίζεται στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, ενώ 39 άτομα διασώθηκαν σύμφωνα με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό της Κίνας CCTV.

A Vietnamese vessel sank after encountering distress in waters near Yongshu Reef in the Nansha Islands in the #SouthChinaSea, with 39 people rescued so far, authorities of #China's Sansha City said. All those rescued are Vietnamese nationals from the distressed vessel "Khoi… pic.twitter.com/H4cGgrReY0 — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) July 26, 2026

Οι αρχές της νότιας επαρχίας Χαϊνάν ανέφεραν, σύμφωνα με το CCTV, ότι το φορτηγό πλοίο «Khoi Nguyen 18», με 62 Βιετναμέζους υπηκόους επιβαίνοντες, εξέπεμψε σήμα κινδύνου στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον ύφαλο Fiery Cross.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή συμμετέχουν έξι κινεζικά πλοία, ένα ελικόπτερο και ένα βιετναμέζικο πλοίο.

A Vietnamese vessel, "KHOI NGUYEN 18," sank in the South China Sea on July 25. Chinese rescue forces—6 ships and a helicopter—along with one Vietnamese vessel, have saved 44 of the 62 crew members so far. Search operations continue. pic.twitter.com/PDDM1DVmVV — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 26, 2026

Το πλοίο, το οποίο είναι νηολογημένο στο Βιετνάμ, έχει μήκος σχεδόν 70 μέτρα και ολική χωρητικότητα 999 τόνων.

Η περιοχή γύρω από τον ύφαλο αποτελεί μέρος των αμφισβητούμενων Νήσων Σπράτλι, τις οποίες η Κίνα αποκαλεί Νήσους Νανσά, μια ομάδα έντονα αμφισβητούμενων υφάλων, νησίδων και ατόλων στη πλούσια σε φυσικούς πόρους Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Η Κίνα διεκδικεί την κυριαρχία σχεδόν σε ολόκληρη τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, συμπεριλαμβανομένων των Νήσων Σπράτλι, όπου έχει κατασκευάσει διαδρόμους προσγείωσης και έχει στρατιωτικοποιήσει τεχνητά νησιά.

Ωστόσο, οι εκτεταμένες διεκδικήσεις του Πεκίνου συμπίπτουν με αυτές του Βιετνάμ, των Φιλιππίνων, της Ταϊβάν, της Μαλαισίας και του Μπρουνέι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.