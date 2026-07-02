Wimbledon: Στα καλύτερά της η Σάκκαρη, ψάχνει την υπέρβαση 

Η Μαρία Σάκκαρη μπορεί να δυσκολεύτηκε πολύ, όμως τελικά κατάφερε να επιβληθεί με 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον 3ο γύρο του φετινού Wimbledon!

Μετά από αυτή τη νίκη της, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ανέβηκε έξι θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, «σκαρφαλώνοντας» από την 43η στην 37η θέση, ενώ αν νικήσει και στον επόμενο γύρο, τότε θα έχει τη δυνατότητα να ανέβει έως και τη 32 θέση!

Παράλληλα, αν το Σάββατο (4/7, 13:00) επιβληθεί της Τζασμίν Παολίνι, τότε θα προκριθεί στη φάση των «16» του Wimbledon για πρώτη φορά στην καριέρα της, σημειώνοντας έτσι την καλύτερη πορεία της στο λονδρέζικο Grand Slam.

Μέχρι σήμερα, η Σάκκαρη έχει φτάσει πέντε φορές στον 3ο γύρο της διοργάνωσης (2017, 2019, 2022, 2024 και 2026), ενώ έχει αποκλειστεί τρεις φορές στον 2ο γύρο (2016, 2021 και 2025) και άλλες δύο αποχαιρέτησε το Wimbledon από την πρεμιέρα της (2018 και 2023).



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