Στον δρόμο του αεροδρομίου Χανίων, έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, όπου περνούν δεκάδες αυτοκίνητα καθημερινά, καταγράφηκε μία προσπέραση που προκαλεί ανατριχίλα και θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του zarpanews.gr, ένα βυτιοφόρο κάνει νόημα με τα φώτα στον οδηγό που προπορεύεται να κάνει δεξιά, έχοντας μάλιστα αναπτύξει και ταχύτητα. Καθώς τα σινιάλα δεν γίνονται αντιληπτά, ο οδηγός αρχίζει να κορνάρει επίμονα και τότε είναι που ξεκινά την αδιανόητη προσπέραση.

Μάλιστα, το βίντεο αποτυπώνει όσα γίνονται τόσο από την πίσω, όσο και από την μπροστινή μεριά του αυτοκινήτου, πριν και μετά την προσπέραση, από την οποία όπως φαίνεται οι υπόλοιποι οδηγοί είχαν άγιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.