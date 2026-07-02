Οι Αρχές του Οχάιο διέσωσαν 16 παιδιά από ερειπωμένο σπίτι σε αγροτική περιοχή του Οχάιο, τα οποία ήταν κλεισμένα μέσα σε ένα δωμάτιο υπό άθλιες συνθήκες για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Τα παιδιά, τα οποία οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι προέρχονται από την ίδια οικογένεια και ζούσαν μέσα στη βρωμιά με ανθρώπινα περιττώματα παντού γύρω τους, ήταν ηλικίας από 1,5 έως 18 ετών και ανάμεσά τους υπήρχαν αγόρια και κορίτσια. Κάποια από αυτά δεν μπορούσαν να μιλήσουν και ένα -μια 18χρονη με αναπτυξιακή αναπηρία- δεν μπορούσε καν να συλλαβίσει το όνομά της.

«Τα περισσότερα από τα ζωντανά μας (ζώα) διατηρούνταν σε καλύτερες συνθήκες από ό,τι αυτά τα παιδιά» δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Βίντον, Ράιαν Κέιν, σε συνέντευξη Τύπου, περιγράφοντας συνθήκες με υψηλή παρουσία βακτηρίων και ανθρώπινων κοπράνων.

«Απλώς μια αηδιαστική σκηνή», είπε.

Οι γονείς των παιδιών και δύο παππούδες κατηγορήθηκαν ο καθένας για 16 αδικήματα έκθεσης παιδιού σε κίνδυνο (κακούργημα δεύτερου βαθμού), επειδή αυτή περιλαμβάνει «σοβαρή σωματική βλάβη», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Βίντον, Γουίλιαμ Άρτσερ. Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι δεν πρόκειται για υπόθεση σωματεμπορίας, αλλά για μια «ενδοοικογενειακή κατάσταση».

Οι Αρχές ανακάλυψαν τα παιδιά κατά την εκτέλεση εντάλματος έρευνας στο πλαίσιο μιας άσχετης έρευνας, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Οχάιο, Άντι Γουίλσον. «Δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχαν 16 παιδιά εκεί» δήλωσε ο Γουίλσον, ο οποίος περιέγραψε ως «απόλυτο κακό» αυτό που είδε στο σπίτι στο μικροσκοπικό χωριό Χάμντεν, το οποίο βρίσκεται σε μία από τις φτωχότερες κομητείες του Οχάιο.

Η «φρικιαστική» σκηνή, είπε ο Γουίλσον, ήταν η χειρότερη που είχε αντιμετωπίσει σε ολόκληρη την καριέρα του.

«Είναι το είδος των πραγμάτων που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εδώ στην Αμερική», δήλωσε ο Γουίλσον, προσθέτοντας ότι σχεδόν 24 ώρες αργότερα ακόμα «δεν μπορεί να διώξει τη μυρωδιά από πάνω του».

Ο σερίφης δήλωσε ότι φαίνεται πως τα παιδιά περνούσαν τον περισσότερο χρόνο τους σε ένα δωμάτιο που ήταν περίπου 3,6 x 3,6 μέτρα. Δεν αποκάλυψε πώς κρατούνταν μέσα στο σπίτι, αλλά δήλωσε ότι οι Αρχές δεν βρήκαν κλουβιά στην κατοικία.

Επτά από τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο Κολόμπους και δύο μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα σε κέντρα τραύματος επιπέδου 1 (level one trauma centers). Ένα παιδί βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση την Τρίτη και έπρεπε να διασωληνωθεί, δήλωσε ο Γουίλσον.

«Έμοιαζαν σχεδόν με άγρια ζώα», είπε. «Ήταν τρομερό».

Οι Γκάρι Σάιντερς Τζούνιορ, Γκάρι Σάιντερς Σίνιορ, Κριστίνα Σάιντερς και Ελίζαμπεθ Σάιντερς εμφανίστηκαν στο δικαστήριο την Τετάρτη, όπου ένας δικαστής δήλωσε τη μη ενοχή τους εκ μέρους τους και η εγγύησή τους ορίστηκε στα 300.000 δολάρια για τον καθένα. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα μέλη της οικογένειας μετακινούνταν στο νότιο Οχάιο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών και ότι φαίνεται πως απέφευγαν τη δημιουργία ιατρικών και κυβερνητικών αρχείων. Τα παιδιά επίσης δεν ήταν εγγεγραμμένα σε σχολείο.

«Ήταν αρκετά ικανοί στο να κρατούν αυτά τα παιδιά μακριά από τα βλέμματα και μακριά από τα μάτια των ερευνητών», δήλωσε ο Γουίλσον, προσθέτοντας ότι φαινόταν σαν κανείς εκτός της οικογένειας να μην γνώριζε για τα παιδιά.

Οι γείτονες στο Χάμντεν, το οποίο έχει πληθυσμό μικρότερο από 1.000 κατοίκους και βρίσκεται περίπου 80 μίλια νοτιοανατολικά του Κολόμπους, σοκαρίστηκαν όταν έμαθαν ότι υπήρχαν παιδιά που ζούσαν σε αυτό το σπίτι.

Ο Τζόζεφ Στιούαρτ, 60 ετών, δήλωσε στο Associated Press ότι δεν είδε «καθόλου παιδιά» από τότε που μετακόμισε η οικογένεια. «Είναι μια θλιβερή κατάσταση», είπε. Ο Στιούαρτ ζει στον δρόμο αυτό εδώ και έξι χρόνια και τον χαρακτήρισε «μια ήσυχη γειτονιά».

Ένας άλλος γείτονας, ο Πίτι Άντζελς, 64 ετών, δήλωσε στην Columbus Dispatch ότι ήταν σοκαρισμένος από τις κατηγορίες και επίσης δεν είχε δει ποτέ παιδιά πουθενά κοντά στο σπίτι. «Τίποτα δεν συμβαίνει εδώ», δήλωσε ο Άντζελς για το Χάμντεν. «Είναι κάτι που δεν θα περίμενες σε αυτό το χωριό».

Ο Άρτσερ δήλωσε ότι η πολιτεία ζητά την προσωρινή επιμέλεια όλων των παιδιών. «Θα αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτά τα παιδιά», δήλωσε ο Γουίλσον.

Πηγή: skai.gr

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