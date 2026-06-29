Πενήντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν μέσω επιστολής από τη FIFA να διερευνήσει τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, για φερόμενη παραβίαση των κανόνων πολιτικής ουδετερότητας που προβλέπει το ίδιο το καταστατικό της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη στήριξή τους σε καταγγελία της μη κυβερνητικής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare, ζητώντας από την Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA να εξετάσει «την απόφαση για τη θέσπιση του ετήσιου Βραβείου Ειρήνης της FIFA και την απονομή του στον πρόεδρο Τραμπ».

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο υποτίθεται ότι ενώνει τον κόσμο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής της ομάδας Renew Europe, Μπάρι Άντριους, ο οποίος συνέταξε την επιστολή. «Όταν ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ευνοεί δημόσια έναν πρόεδρο έναντι άλλων, πλήττει το κύρος της FIFA και ολόκληρης της διοργάνωσης».

«Με τα βλέμματα όλου του κόσμου στραμμένα στη FIFA αυτό το καλοκαίρι, η οργάνωση οφείλει να εξετάσει την καταγγελία της FairSquare», αναφέρεται στην επιστολή. «Η υπόθεση αυτή αποτελεί ευκαιρία για τη FIFA να αποδείξει τη δέσμευσή της στην πολιτική ουδετερότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) τιμήθηκε με το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA στις 5 Δεκεμβρίου 2025 από τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Η FairSquare υπέβαλε την καταγγελία της τρεις ημέρες αργότερα. Σύμφωνα με την οργάνωση, ο πρόεδρος της FIFA δεν ενημέρωσε προηγουμένως το Συμβούλιο της FIFA για τη δημιουργία του βραβείου, ενώ επικριτές του υποστήριξαν ότι η απονομή αποτελούσε μια προφανή προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια του Αμερικανού προέδρου.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι οι δημόσιες δηλώσεις του Ινφαντίνο υπέρ του προέδρου των ΗΠΑ παραβιάζουν το καταστατικό της FIFA, το οποίο ορίζει ότι «η FIFA παραμένει ουδέτερη σε ζητήματα πολιτικής και θρησκείας».

Η FIFA επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε την καταγγελία τον Δεκέμβριο, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει στην επιστολή των ευρωβουλευτών.

Υπενθυμίζεται ότι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν ασκήσει έντονη κριτική και στην απόφαση της FIFA να αναθέσει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2034 στη Σαουδική Αραβία, επικαλούμενοι τις σοβαρές ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Οι ευρωβουλευτές είχαν υποστηρίξει τότε ότι η FIFA υπονομεύει τις ίδιες τις αρχές της, ισχυρισμό που αξιωματούχος της ομοσπονδίας είχε απορρίψει.

«Αυτό που ζητούμε είναι απλώς η Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA να διερευνήσει πλήρως την απονομή του πρώτου Βραβείου Ειρήνης της FIFA στον πρόεδρο Τραμπ και να διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες», κατέληξε ο Άντριους.



Πηγή: skai.gr

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