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Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Ο Dow Jones σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό και ολοκλήρωσε με κέρδη την τέταρτη διαδοχική εβδομάδα καταγράφοντας το μεγαλύτερο θετικό σερί από τον Οκτώβριο 2024

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Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό και ολοκλήρωσε με κέρδη την τέταρτη διαδοχική εβδομάδα, καταγράφοντας το μεγαλύτερο θετικό σερί του από τον Οκτώβριο του 2024.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 594,83 μονάδων (+1,14%), στις 52.900,07 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 207,36 μονάδων (–0,80%), στις 25.832,67 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,01 μονάδας, στις 7.483,24 μονάδες.

Σήμερα Παρασκευή, η Wall Street θα παραμείνει κλειστή ενόψει της επετείου της 4ης Ιουλίου, Ημέρας της Ανεξαρτησίας στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ Wall Street
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