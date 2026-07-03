Mερτς: Όχι σε αναρρωτική άδεια μέσω τηλεφώνου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η γερμανική κυβέρνηση παρουσίασε ένα πακέτο 34 μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνει αλλαγές στις συντάξεις, φοροελαφρύνσεις, νέους κανόνες στην αγορά εργασίας και μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Το πακέτο στοχεύει στην τόνωση της οικονομίας και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χριστιανικής Ένωσης και των Σοσιαλδημοκρατών.

Προβλέπονται φοροελαφρύνσεις ύψους 10 δισ. ευρώ για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, ενώ παράλληλα επιβάλλεται αυστηρότερη φορολόγηση στα υψηλότερα εισοδήματα.

Η γερμανική κυβέρνηση παρουσίασε σαρωτικό πακέτο μεταρρυθμίσεων με αλλαγές στις συντάξεις, φοροελαφρύνσεις, νέους κανόνες στην αγορά εργασίας και μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Σε πακέτο 34 εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό και το εργασιακό πλαίσιο συμφώνησε η γερμανική συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών, με στόχο την τόνωση της οικονομίας και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, έπειτα από πολύμηνες και δύσκολες διαπραγματεύσεις.

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με τους επικεφαλής των κυβερνητικών κομμάτων,Φρίντριχ Μερτς (CDU), Μάρκους Ζέντερ (CSU), Λαρς Κλίνγκμπαϊλ και Μπέρμπελ Μπας (SPD), το σχέδιο προβλέπει φοροελαφρύνσεις ύψους 10 δισ. ευρώ για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αλλά και αυστηρότερη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων.Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση στρατηγικών βιομηχανικών κλάδων και στην προώθηση της προσιτής κατοικίας μέσω της δημιουργίας ομοσπονδιακού φορέα που θα αναλάβει σχετικές αρμοδιότητες.Τομές σε εργασία και συντάξειςΣτο πεδίο του συνταξιοδοτικού, τοκυβερνητικό σχέδιο προβλέπει την εισαγωγή ενός νέου επενδυτικού πυλώνα στο σύστημα συντάξεων, με στόχο τη χρηματοδότηση υψηλότερων συντάξεων από το 2040 και μετά. Για τον σκοπό αυτό, εργοδότες και εργαζόμενοι θα καταβάλλουν εισφορές ύψους 2% του μικτού μισθού τους μετά από μεταβατική περίοδο που ξεκινά το 2028.Παράλληλα, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιδότησης τις επόμενες δεκαετίες (oρισμένοι προτείνoυν ακόμη και σύνταξη 70 έτη), ο ενώ καταργείται η δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς περικοπές έπειτα από 45 έτη εργασίας.Στην αγορά εργασίας, η κυβέρνηση προωθεί μεγαλύτερη ευελιξία για τις επιχειρήσεις μέσω της διεύρυνσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και της ευκολότερης λύσης συμβάσεων για υψηλόμισθα στελέχη. Εκκρεμεί, ωστόσο, η τελική απόφαση για το μέλλον των λεγόμενων «mini jobs» (θέσεων με περιορισμένες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές), η οποία αναμένεται το φθινόπωρο.Ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί η κατάργηση της δυνατότητας χορήγησης αναρρωτικής άδειας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, η οποία είχε καθιερωθεί κατά την περίοδο της πανδημίας. Στο εξής, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση από την πρώτη ημέρα ασθένειας. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς διευκρίνισε πάντως ότι επιχειρήσεις και κοινωνικοί εταίροι θα μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις μέσω επιχειρησιακών ή συλλογικών συμβάσεων.Πρώτες αντιδράσειςΓια τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας, να τονωθεί η ανάπτυξη και να μειωθεί η γραφειοκρατία. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις των Σοσιαλδημοκρατών, οι κυβερνητικοί εταίροι εμφανίζονται πλέον ενωμένοι πίσω από το πακέτο των μέτρων.Οι εργοδοτικές οργανώσεις υποδέχθηκαν θετικά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, χαιρετίζοντας κυρίως τα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, το ισχυρό συνδικάτο IG Metall κάνει λόγο για «επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα», επικρίνοντας κυρίως τη διευκόλυνση απολύσεων υψηλόμισθων εργαζομένων και τη διεύρυνση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

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