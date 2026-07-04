Νέο κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει η ΕΛΑΣ – «Μπες στο myelas.gr, υπόγραψε, γίνε μέλος»

Κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας απευθύνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας myelas.gr.

Με κεντρικό σύνθημα «Μπες στο myelas.gr, υπόγραψε, γίνε μέλος», το κόμμα παρουσιάζει το μοντέλο λειτουργίας του ως ένα ανοιχτό και συμμετοχικό σχήμα που αξιοποιεί τα εργαλεία της ψηφιακής εποχής, δίνοντας, όπως αναφέρει, τη δυνατότητα στα μέλη να συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο, στις διαβουλεύσεις και στη διαμόρφωση των πολιτικών του θέσεων.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι επιδιώκει έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης πολιτικής, με καθημερινή συμμετοχή των πολιτών και αξιοποίηση διαδικασιών όπως οι ψηφιακές διαβουλεύσεις και τα ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για κρίσιμα ζητήματα.

Παράλληλα, τονίζει ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, δημοκρατικού κόμματος «από την κοινωνία, για την κοινωνία», υπογραμμίζοντας πως η δημοκρατική συμμετοχή δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις εθνικές εκλογές, αλλά να αποτελεί μια διαρκή διαδικασία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση-κάλεσμα:

«Μπες στο myelas.gr, γίνε μέλος

Εδώ ακούμε. Συζητάμε λύσεις. Αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ένα κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία, δημοκρατικό που συνδυάζει τη δύναμη της ψηφιακής συμμετοχής με το όραμα για ένα καλύτερο μέλλον για όλες και όλους. Η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει ένα νέο μοντέλο άσκησης πολιτικής ευνοώντας την παρουσία των πολιτών με τη δύναμη της ψηφιακής συμμετοχής.

Είναι ένα σύγχρονο κόμμα από την κοινωνία, για την κοινωνία. Ακούει τους πολίτες. Είναι παρόν καθημερινά στα προβλήματα.

Παράγει πολιτική και επεξεργάζεται λύσεις. Η φωνή σου εδώ πιάνει τόπο, σε ένα σύγχρονο υβριδικό κόμμα, που δεν φοβάται, αλλά επιθυμεί και ενισχύει καθημερινά το δημοκρατικό διάλογο που αποτελεί τη βάση για την επεξεργασία προτάσεων και θέσεων.

Οι πολίτες αναλαμβάνουν αποφασιστικό ρόλο. Συμμετέχουν σε ψηφιακές διαβουλεύσεις. Ενημερώνονται. Αποφασίζουν για κρίσιμα ζητήματα μέσω ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων. Σε έναν ανοιχτό και συνεχή διάλογο με την ηγεσία. Η άποψή σου εδώ μετράει.

Γιατί, η Δημοκρατία δεν μπορεί να περιορίζεται στις εθνικές εκλογές κάθε 4 χρόνια, αλλά να λειτουργεί καθημερινά. Ξεκινάμε να αλλάξουμε τη χώρα, αλλάζοντας πρώτα τον τρόπο που λειτουργεί το ίδιο το κόμμα.

Γιατί η Νέα Μεταπολίτευση χρειάζεται τις ιδέες του σήμερα και να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες συμμετοχής που δίνει η ψηφιακή εποχή. Χρειάζεται και τη δική σου φωνή και αυτό με τρία απλά βήματα: «μπες στο myelas.gr, υπόγραψε, γίνε μέλος» γίνεται πράξη.

Πηγή: skai.gr

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