Μουντιάλ 2026: Εθνική Αργία στον Ισημερινό μετά τη νίκη επί της Γερμανίας

Σε εθνική αργία μετέτρεψε την Παρασκευή (26/6) ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντάνιελ Νομπόα, μετά τη μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας με 2-1 επί της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Νομπόα, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση στο «MetLife Stadium» του Νιου Τζέρσεϊ, συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο για την επιτυχία τους, τονίζοντας πως κατάφεραν να ξεπεράσουν τη δύσκολη περίοδο και την κριτική που είχαν δεχθεί το προηγούμενο διάστημα.

«Ευχαριστώ τους παίκτες και τον προπονητή που, παρά τις δυσκολίες, κατάφεραν να αντιδράσουν και να χαρίσουν αυτή τη μεγάλη χαρά σε ολόκληρη τη χώρα. Αύριο είναι αργία. Ζήτω ο Ισημερινός», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ομάδα του Ισημερινού πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης, ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ απέναντι στην τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία. Οι Γερμανοί προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό, όμως ο Νίλσον Ανγκούλο ισοφάρισε στο 9’ και ο Γκονσάλο Πλάτα διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στο 77ο λεπτό.

Με το αποτέλεσμα αυτό ο Ισημερινός εξασφάλισε για πρώτη φορά από το 2006 την παρουσία του στη νοκ άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ομάδα της Νότιας Αμερικής ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με απολογισμό μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα και, παρότι τερμάτισε πίσω από τη Γερμανία και την Ακτή Ελεφαντοστού στον 5ο όμιλο, εξασφάλισε μία από τις θέσεις πρόκρισης που απονέμονται στις καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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