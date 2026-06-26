Μπορεί το Κατάρ να αποτέλεσε τον αδύναμο κρίκο του 2ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να αποκλείστηκε, συγκεντρώνοντας μόλις έναν βαθμό, ωστόσο το Κράτος έκανε τα πάντα προκειμένου οι Σαουδάραβες να έχουν την στήριξη από φιλάθλους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το εμιράτο της Μέσης Ανατολής, χρηματοδότησε 2.000 φιλάθλους για να υποστηρίξουν την εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Οι υποστηρικτές έλαβαν ένα ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, της διαμονής και των εισιτηρίων των αγώνων.

Επίσης τους δόθηκε ένα πακέτο υποδοχής που περιλάμβανε μπλούζα, γυαλιά ηλίου, κασκόλ και τη σημαία του Κατάρ. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι αρκετοί από όσους επιλέχθηκαν δεν είχαν παρακολουθήσει ποτέ ποδοσφαιρικό αγώνα πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

🚨 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗟𝗘: Qatar reportedly funded 2,000 fans to support the national team during the World Cup. 😳🇶🇦



The supporters were given an all-expenses-paid trip, including flights, accommodation and match tickets, to follow Qatar throughout the tournament. ✈️🏟️



They also… pic.twitter.com/uc8qzx9YMq — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 26, 2026

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