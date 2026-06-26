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Κατάρ: Χρηματοδότησε 2.000 φιλάθλους για να ταξιδέψουν στο Μουντιάλ

Το Κατάρ φέρεται να χρηματοδότησε 2.000 φιλάθλους προκειμένου να βρεθούν στο Μουντιάλ, καλύπτοντάς τους όλα τα έξοδα του ταξιδιού τους

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Κατάρ

Μπορεί το Κατάρ να αποτέλεσε τον αδύναμο κρίκο του 2ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να αποκλείστηκε, συγκεντρώνοντας μόλις έναν βαθμό, ωστόσο το Κράτος έκανε τα πάντα προκειμένου οι Σαουδάραβες να έχουν την στήριξη από φιλάθλους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το εμιράτο της Μέσης Ανατολής, χρηματοδότησε 2.000 φιλάθλους για να υποστηρίξουν την εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Οι υποστηρικτές έλαβαν ένα ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, της διαμονής και των εισιτηρίων των αγώνων.

Επίσης τους δόθηκε ένα πακέτο υποδοχής που περιλάμβανε μπλούζα, γυαλιά ηλίου, κασκόλ και τη σημαία του Κατάρ. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι αρκετοί από όσους επιλέχθηκαν δεν είχαν παρακολουθήσει ποτέ ποδοσφαιρικό αγώνα πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Κατάρ φίλαθλοι
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