Ριβάλντο: Τι να πει κανείς για τον Μέσι;

Το εγκώμιο του Λιονέλ Μέσι πλέκει ο Ριβάλντο σε ανάρτησή του.

Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος σε μήνυμα του στα social media μετά τη νίκη - ανατροπή της Αργεντινής επί της Αιγύπτου αναφέρθηκε στο πάθος όλης της ομάδας και περισσότερο στον «Λιο».

«Τι πάθος, τι θέληση για τη νίκη, τι μάχη και τι αυταπάρνηση από όλους! Αυτό ακριβώς περιμένει ο φίλαθλος να βλέπει μέσα στο γήπεδο σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Για τον Λιονέλ Μέσι τι να πει κανείς; Είναι ένας απίστευτος ποδοσφαιριστής! Στα 39 του χρόνια, αγωνιζόμενος στο έκτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, συνεχίζει να δείχνει το ίδιο πάθος για τη φανέλα της Αργεντινής: πανηγυρίζει, μάχεται, δακρύζει και, για ακόμη μία φορά, αποδεικνύεται καθοριστικός», αναφέρει και συνεχίζει:

«Είμαι Βραζιλιάνος, αγαπώ τη χώρα μου και πάντα θα υποστηρίζω την εθνική μας ομάδα. Η αντιπαλότητα είναι μέρος του ποδοσφαίρου, όμως ξέρω επίσης να αναγνωρίζω και να θαυμάζω όταν βλέπω έναν σπουδαίο αγώνα και μια ομάδα να τα δίνει όλα μέσα στο γήπεδο. Αγώνες σαν κι αυτόν αναδεικνύουν το ποδόσφαιρο και είναι αντάξιοι ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συγχαρητήρια στην Αργεντινή για την πρόκριση», καταλήγει.

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