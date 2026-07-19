Μωρό Χάαλαντ στο Περού: Νεογέννητα παίρνουν τα ονόματα των αστέρων του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η λατρεία των Λατινοαμερικάνικων για το ποδόσφαιρο αποτυπώνεται και στο ονόματα που δίνουν στα παιδιά τους. Στο Περού καταγράφεται «κύμα» μωρών που ονομάζονται Χάαλαντ. Στην Αργεντινή, το όνομα Λιονέλ έχει εκτοξευθεί στις προτιμήσεις των γονέων, ενώ στο Μεξικό αναφέρθηκε ότι ένα κοριτσάκι πήρε όνομα εμπνευσμένο από τρεις ποδοσφαιριστές.

Γονείς σε όλη τη Λατινική Αμερική βαφτίζουν ήδη μια νέα γενιά παιδιών προς τιμήν των αστέρων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ρίχνει την αυλαία του σήμερα, Κυριακή, με τον αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας.

Εκατοντάδες νεογέννητα στο Περού έχουν πάρει το όνομα του ανερχόμενου Νορβηγού επιθετικού Έρλινγκ Χάαλαντ. Ονόματα εμπνευσμένα από θρύλους του ποδοσφαίρου, όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Νεϊμάρ της Βραζιλίας και ο Κριστιάνο Ρονάλντο της Πορτογαλίας, καταγράφουν περίπου 30.000 δηλώσεις το καθένα, σύμφωνα με τον Ίβαν Τόρες, εκπρόσωπο του εθνικού ληξιαρχείου του Περού (RENIEC), όπως δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο τηλεοπτικό δίκτυο Panamericana TV.

«Ο Χάαλαντ είναι πλέον και Περουβιανός» είπε ο Τόρες, επισημαίνοντας ότι ένα νεογέννητο πήρε απλώς το όνομα «Μουντιάλ». Αξίζει να σημειωθεί ότι το Περού δεν προκρίθηκε στη διοργάνωση.

Πολλοί Λατινοαμερικανοί, των οποίων οι εθνικές ομάδες είτε δεν συμμετείχαν είτε αποκλείστηκαν από το τουρνουά, δεν ήθελαν να υποστηρίξουν την Αργεντινή, η οποία θεωρείται ευρέως υπερβολικά ευρωκεντρική, και στράφηκαν στη Νορβηγία.

Η εντυπωσιακή πορεία των Νορβηγών μέχρι τα προημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία τους, με αιχμή του δόρατος τον Χάαλαντ και το χαρακτηριστικό «κουπί των Βίκινγκς» τους χάρισε πλήθος νέων υποστηρικτών.

Στο Μεξικό, το οποίο συνδιοργάνωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία ληξιαρχικής πράξης γέννησης, σύμφωνα με την οποία ένα κοριτσάκι ονομάστηκε Quiñona Ysisidra Morita Haaland Guevara.

Το όνομα αποτελεί αναφορά στους Μεξικανούς ποδοσφαιριστές Χουλιάν Κινιόνες (Julián Quiñones) και Γκιλμπέρτο Μόρα (Gilberto Mora), καθώς και στον Νορβηγό επιθετικό Έρλινγκ Χάαλαντ.

Το Ysisidra είναι ένα λογοπαίγνιο με τη φράση «Y si sí?» («Κι αν γίνει;» ή «Κι αν τα καταφέρουμε;»), το αισιόδοξο σύνθημα που φώναζαν οι Μεξικανοί φίλαθλοι μέχρι τον αποκλεισμό της εθνικής τους ομάδας από την Αγγλία στη φάση των «16».

Στην Αργεντινή, τα ονόματα Έντσο, Εμιλιάνο και Λιονέλ βρέθηκαν στην κορυφή της λίστας με τα πιο δημοφιλή ονόματα για αγόρια στην επαρχία Σάλτα, στα βορειοανατολικά της χώρας, την εβδομάδα πριν από τον τελικό. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η τάση αυτή αποδίδεται στο «φαινόμενο του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Στην εθνική ομάδα της Αργεντινής παίζουν ο μέσος Έντσο Φερνάντες, ο τερματοφύλακας Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες, καθώς και ο σταρ Λιονέλ Μέσι.

Η Φαμπιόλα Μολίνα, παρουσιάστρια του podcast με έδρα την Πόλη του Μεξικού «Sin manual para padres» («Δεν υπάρχει εγχειρίδιο για γονείς»), δήλωσε στο Reuters ότι η συγκεκριμένη τάση έχει βαθιές ρίζες στη Λατινική Αμερική και ανάγεται στο 1986, όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέτυχε το περίφημο γκολ με το «Χέρι του Θεού» απέναντι στην Αγγλία.

«Πριν από μερικά χρόνια, όταν οι Backstreet Boys ήταν στο απόγειο της δόξας τους, πολλές γυναίκες έδιναν στους γιους τους τα ονόματα Κέβιν και Μπράιαν. Γι' αυτό και σήμερα είναι πολύ συνηθισμένο σε χώρες όπως η Βολιβία, η Χιλή και η Αργεντινή να συναντά κανείς κάποιον που λέγεται, για παράδειγμα, Μπράιαν Γκονσάλες», ανέφερε.

«Είναι αστείο, αλλά μπορεί επίσης να αποδειχθεί επιζήμιο για τα παιδιά όταν μεγαλώσουν» πρόσθεσε. «Το ότι σε λένε Μέσι ή Λιονέλ δεν σημαίνει ότι θα γίνεις σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Η μοίρα δεν καθορίζεται από το όνομά σου.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.