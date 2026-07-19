CENTCOM: Εντοπίστηκαν λείψανα στο σημείο της επίθεσης στην Ιορδανία – Ένας ακόμη νεκρός στρατιωτικός στο Ιράκ

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο σημείο της ιρανικής επίθεσης στην Ιορδανία, όπου δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί είχαν ανακοινωθεί ως νεκροί και ένας ακόμη αγνοούμενος μετά το πλήγμα της 17ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ύστερα από εκτεταμένες έρευνες, στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ εντόπισε νωρίτερα σήμερα λείψανα αγνώστου ταυτότητας στο σημείο της επίθεσης. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξέτασης και ταυτοποίησής τους.

Παράλληλα, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι ένας ακόμη Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε στις 18 Ιουλίου στο βόρειο Ιράκ, κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης πυροδότησης μη εκραγέντων πυρομαχικών από ιρανικό drone αυτοκτονίας που είχε καταρριφθεί. Ένας δεύτερος στρατιωτικός τραυματίστηκε ελαφρά και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Η CENTCOM δεν έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες, ούτε τα στοιχεία των νεκρών και του αγνοουμένου, έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση των οικογενειών τους.

Πηγή: skai.gr

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