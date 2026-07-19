Άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο, αλλά και χαμηλής βλάστησης στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο, στη θέση Μαυραχώματα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 20:00 και κινητοποίησε άμεσα τις επίγειες δυνάμεις. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά στο αυτοκίνητο, επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε εκτός αυτοκινήτου το άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, το οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

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