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Θεσσαλονίκη:Ανατροπή σκάφους στη Θάσο

Στο σημείο μετέβησαν έτερο σκάφος του εκμισθωτή, καθώς και το ιστιοφόρο «KOZMOS» σημαίας Τουρκίας, τα οποία εντόπισαν το ανατραπέν σκάφος και περισυνέλλεξαν τους επιβαίνοντες του

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Σκάφος

Το μεσημέρι ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θάσου για ανατροπή ενός εκμισθούμενου σκάφους με έξι αλλοδαπούς επιβαίνοντες (υπηκόους Ρουμανίας), στη θαλάσσια περιοχή του Ποτού Θάσου.

Στο σημείο μετέβησαν έτερο σκάφος του εκμισθωτή, καθώς και το ιστιοφόρο «KOZMOS» σημαίας Τουρκίας, τα οποία εντόπισαν το ανατραπέν σκάφος και περισυνέλλεξαν τους επιβαίνοντες του, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη στεριά δηλώνοντας καλά στην υγεία τους. Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια στο λιμάνι των Λιμεναριών. Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Θάσος σκάφος
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