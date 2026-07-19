Μέσι: Ό,τι κι αν συμβεί στον τελικό, η ομάδα αυτή έχει γράψει ιστορία

Λίγες ώρες πλέον πριν τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία (22:00), ο Λιονέλ Μέσι έστειλε το δικό του μήνυμα. Ο 39χρονος άσος, που όλα δείχνουν πως θα δώσει την τελευταία του παράσταση με την «αλμπισελέστε», ευχαρίστησε τους συνοδοιπόρους του σε όλη αυτή τη διαδρομή και τόνισε πως ανεξάρτητα από το αποψινό αποτέλεσμα, η ομάδα του έγραψε ιστορία.

«Το πιο όμορφο πράγμα σε όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν ποτέ μόνο οι τίτλοι, αλλά ολόκληρη η διαδρομή. Το να μοιραζόμαστε την καθημερινότητα με αυτή την ομάδα, να αγωνιζόμαστε μαζί, να σηκωνόμαστε ξανά στις δύσκολες στιγμές και να απολαμβάνουμε κάθε βήμα.

Ευχαριστώ τον καθένα από τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους υπέροχους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για να διατηρήσουν αυτή την Εθνική Ομάδα ως μια οικογένεια. Ό,τι και αν συμβεί αύριο, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ και που κανείς δεν θα μπορέσει να σβήσει.

Vamos Argentina!».

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