Με τον έρωτα και πώς τον αντιλαμβανόμαστε ασχολείται η εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ, με καλεσμένο στο στούντιο τον ηθοποιό Απόστολο Γκλέτσο.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, την ίδια ώρα, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται στην εκπομπή τον συγγραφέα Στέφανο Ξενάκη και αναλύουν το θέμα του εθισμού.

Σάββατο 18 Ιουλίου

Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε και νοηματοδοτούμε τον έρωτα με διαφορετικό τρόπο. Κάποιοι συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι ο έρωτας έχει ημερομηνία λήξης και γι αυτό καταβάλλουμε προσπάθεια να τον αντικαταστήσουμε με την αγάπη. Και άλλοι δεν πιστεύουν σε αυτόν και τον αντιμετωπίζουν πιο ρεαλιστικά, θεωρώντας ότι ο έρωτας δεν είναι τίποτε άλλο από μία συμφωνημένη συμβίωση δύο ανθρώπων που ταιριάζουν. Η εκπομπή ασχολείται με τον έρωτα σε κάθε ηλικία και υποδέχεται στο στούντιο τον ηθοποιό Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος μιλάει για τον ρόλο του έρωτα στη δική του ζωή. Επίσης, συζητάμε για τη βιταμίνη D και απαντάμε στο ερώτημα αν πρέπει να τρώμε λιγότερο, όσο μεγαλώνουμε.

Κυριακή 19 Ιουλίου

Οι άνθρωποι κρίνουμε εύκολα έναν άνθρωπο που είναι εθισμένος σε κάποια ουσία ή σε μία συμπεριφορά. Συχνά μιλάμε για «αδυναμία χαρακτήρα», όμως η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ο εθισμός συχνά ξεκινά αθόρυβα, σαν μια συνήθεια, που όμως με τον καιρό μετατρέπεται σε εξάρτηση, από την οποία δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις. Στην εκπομπή μιλάμε για τους συχνότερους εθισμούς σήμερα και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Καλεσμένος στο στούντιο, είναι ο συγγραφέας Στέφανος Ξενάκης, ο οποίος μιλάει για την εθιστική συμπεριφορά. Στις υπόλοιπες ενότητες συζητάμε για την πραγματική αξία των διακοπών και την αντιηλιακή προστασία της ευαίσθητης επιδερμίδας.

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

.

Δείτε το trailer της Κυριακής:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.