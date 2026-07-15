Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δηλώνει ότι ο δήμος θα προασπίσει νόμιμα τους πολίτες και την περιουσία τους λόγω ζημιών σε σπίτια στην Κυψέλη λόγω εργασιών του μετρό.

Ζημιές παρατηρήθηκαν σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την αναζήτηση ευθυνών διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας μετά την ενημέρωση από τον δήμαρχο.

Ο δήμαρχος ζητά συνάντηση με το υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό για το σοβαρό θέμα.

Το ζήτημα θα συζητηθεί στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

"Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους", τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφορικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν σε σπίτια της Κυψέλης όπου πραγματοποιούνται εργασίες του μετρό.

Σημειώνει επίσης, ότι βλάβες παρατηρήθηκαν» σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών», με συνέπεια «πολλοί κάτοικοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους» και ότι υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συζήτηση για το σοβαρό αυτό θέμα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Στο μεταξύ κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών, διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας μετά την ενημέρωση που είχε από τον δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος παράλληλα ζητά συνάντηση με το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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