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«Έτοιμος να αναλάβει τον πάγκο της εθνικής Γαλλίας είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν»

Μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία ο Ντιντιέ Ντεσάμπ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου των «τρικολόρ» με φαβορί για αντικαταστάτη του τον Ζινεντίν Ζιντάν

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Ζιντάν

Η εθνική ομάδα της Γαλλίας αν και έδειχνε πως είναι η κορυφαία ομάδα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο διαδραματίζεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, δεν κατάφερε να προσπεράσει το εμπόδιο της Ισπανίας και με 2-0 αποχαιρέτησε τη συνέχεια του τουρνουά.

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ μετά από 14 ολόκληρα χρόνια αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του και όπως όλα δείχνουν ο διάδοχος του θα είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης είναι εδώ και χρόνια μακριά από την ενεργό δράση, καθώς περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να επιστρέψει, έχοντας θέσει ως έναν και ξεκάθαρο στόχο, τον πάγκο των «τρικολόρ».

Με τον Ντεσάμπ να κάνει πλέον στην άκρη, ο δρόμος πλέον είναι ορθάνοιχτος για τον Ζιντάν, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι και το 2030.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Γαλλία
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