Ο Λευκός Οίκος στήριξε τους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής που εμφάνισαν ένα πανό που υποστήριζε τη διεκδίκηση της χώρας τους για τα Νησιά Φώκλαντ μετά τη νίκη τους στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Αγγλίας.

Σε έναν επεισοδιακό αγώνα στην Ατλάντα την Τετάρτη, ορισμένοι παίκτες σήκωσαν ένα πανό μετά τη νίκη της Αργεντινής με 2-1 που έγραφε: «Las Malvinas son Argentinas» – χρησιμοποιώντας την ονομασία της χώρας για τα νησιά του Νοτίου Ατλαντικού.

Ο Κιρ Στάρμερ υποστήριξε την Παρασκευή τα αιτήματα προς τη FIFA να διερευνήσει το περιστατικό και φάνηκε να στηρίζει την Ισπανία ενόψει του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Αργεντινής.

Ωστόσο, ο Άντριου Τζουλιάνι, επικεφαλής της ειδικής ομάδας της FIFA του Λευκού Οίκου, υπερασπίστηκε τους παίκτες της Αργεντινής, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν στην ελευθερία του λόγου.

Ο Τζουλιάνι δήλωσε: «Πιστεύουμε στα δικαιώματα της πρώτης τροπολογίας μας εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής». Πρόσθεσε ότι οι παίκτες της Αργεντινής θα έχουν την «ευκαιρία να μπορούν να κάνουν δηλώσεις» στις ΗΠΑ.

Η παρέμβαση αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί άβολη για τον Άντι Μπέρναμ, καθώς προετοιμάζεται να αναλάβει καθήκοντα Βρετανού πρωθυπουργού τη Δευτέρα. Η Αγγλία και η Αργεντινή είναι επίσης προγραμματισμένο να αναμετρηθούν στο Nations Championship του ράγκμπι το Σάββατο στην Αργεντινή. Οι παίκτες της Αγγλίας έχουν απειλήσει να αποχωρήσουν από το γήπεδο εάν οποιοσδήποτε παίκτης υποστεί ρατσιστική κακοποίηση.

Όταν ρωτήθηκε την Πέμπτη για την αντίδραση του Στάρμερ σχετικά με το πανό, ο εκπρόσωπός του δήλωσε: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα Νησιά Φώκλαντ είναι σίγουρα. Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη. Η αυτοδιάθεση ανήκει στους νησιώτες και η δέσμευσή μας για τα Φώκλαντ δεν θα κλονιστεί ποτέ.

«Γενικότερα, η πιθανή λήψη μέτρων είναι θέμα της FIFA, αλλά ήταν ένα φανταστικό Παγκόσμιο Κύπελλο και έχουμε πει εξ αρχής ότι η πολιτική πρέπει να μένει έξω από το ποδόσφαιρο».

Ο εκπρόσωπος εξέφρασε επίσης τις ευχές του Στάρμερ και για τις δύο ομάδες, προτού προσθέσει: «ιδιαίτερα για την Ισπανία».

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Πίτερ Κάιλ, ο υπουργός Επιχειρήσεων, δήλωσε στο BBC ότι το πανό αποτελούσε «μια κατάφωρη παραβίαση των κανόνων που απαγορεύουν την πολιτική δραστηριότητα ως μέρος του ποδοσφαίρου».

Πρόσθεσε: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ως ένα από τα κεντρικά του δόγματα ότι η πολιτική είναι διαχωρισμένη από το ποδόσφαίρο. Αυτό είναι πλέον θέμα της FIFA. Αναμένω από τη FIFA να διεξάγει την έρευνά της ενδελεχώς». Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε ότι ο Στάρμερ προσυπογράφει τα σχόλια του Κάιλ που προτρέπουν τη FIFA να διεξάγει έρευνα. Μια δήλωση της FIFA ανέφερε: «Όπως προβλέπει η συνήθης διαδικασία, η ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή της FIFA αξιολογεί τις αναφορές του αγώνα και εξετάζει τις σχετικές συνθήκες προτού αποφασίσει για πιθανά περαιτέρω βήματα βάσει του πειθαρχικού κώδικα της FIFA».

Το 2024, οι Ισπανοί παίκτες Ρόντρι και Άλβαρο Μοράτα τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό ενός αγώνα από την UEFA επειδή φώναζαν το σύνθημα «Το Γιβραλτάρ είναι ισπανικό» κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στη Μαδρίτη για τη νίκη εναντίον της Αγγλίας στον τελικό του Euro εκείνης της χρονιάς.

Είχε προβλεφθεί ότι ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν πιθανό να αναζωπυρώσει τις διαφωνίες για τα Φώκλαντ. Ένας πόλεμος το 1982, μετά την εισβολή της Αργεντινής στα νησιά, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 900 ανθρώπους.

Η Αργεντινή διαμαρτυρήθηκε αυτόν τον μήνα επειδή το HMS Medway, ένα σκάφος του Βασιλικού Ναυτικού, διήλθε από τα εθνικά της ύδατα χωρίς άδεια, ενώ έπλεε από τα Φώκλαντ προς τη Χιλή.

Ο εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό. «Ενημερώσαμε την κυβέρνηση της Αργεντινής εκ των προτέρων ότι το HMS Medway θα πραγματοποιούσε μια επίσκεψη ρουτίνας για λόγους εφοδιαστικής υποστήριξης στη Χιλή μεταξύ 5 και 8 Ιουλίου, προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις της Βρετανικής Υπηρεσίας Ερευνών Ανταρκτικής, οι οποίες θα παραδώσουν βασικά εφόδια και προμήθειες για τη διατήρηση της επιστημονικής έρευνας στην Ανταρκτική.

«Το Βασιλικό Ναυτικό λειτουργεί πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και η διέλευση από τα Νησιά Φώκλαντ προς τη Χιλή πραγματοποιήθηκε μέσω της πιο άμεσης εφικτής διαδρομής, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρησιακή ασφάλεια και τις καιρικές συνθήκες για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης».

Η κυβέρνηση των Νησιών Φώκλαντ δήλωσε: «Η κυβέρνηση των Φώκλαντ είναι απογοητευμένη -αν και δυστυχώς όχι έκπληκτη- που η ποδοσφαιρική ομάδα της Αργεντινής αποφάσισε να αμαυρώσει το αποτέλεσμα του χθεσινού ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου – ενός αγώνα στον οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν εμπλέκονταν τα Νησιά Φώκλαντ.

«Τούτου λεχθέντος, δεν αποτελεί είδηση για κανέναν ότι οι κάτοικοι των νησιών υπήρξαν θύματα μιας επιθετικής εισβολής το 1982, η οποία άφησε πολλούς τραυματισμένους. Το πανό που εμφάνισε η Αργεντινή χθες το βράδυ, επομένως, ήταν ιδιαίτερα αναίσθητο για πολλούς ανθρώπους στα Φώκλαντ… Ελπίζουμε ότι η FIFA θα τηρήσει την υπόσχεσή της να κρατήσει την πολιτική έξω από τον αθλητισμό και θα τιμωρήσει κάθε συμπεριφορά αυτού του είδους σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες».

Πηγή: skai.gr

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