Γαλλία-Αγγλία: Ματς παρηγοριάς στο Μαϊάμι με φόντο το Χρυσό Παπούτσι

Γαλλία και Αγγλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους απόψε (00:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο Μαϊάμι, στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι δύο τους καλούνται να μαζέψουν τα κομμάτια τους για να δώσουν ακόμα μια μάχη, έστω και αν αυτή δεν έχει ιδιαίτερο αντίκρισμα, ολοκληρώνοντας με θετικό πρόσημο την παρουσία τους στη διοργάνωση, έστω κι αν το διακύβευμα δεν συγκρίνεται με εκείνο ενός τελικού.

Οι «Τρικολόρ» γνώρισαν την ήττα με 2-0 από την Ισπανία στον ημιτελικό, πραγματοποιώντας μία από τις πιο απογοητευτικές εμφανίσεις τους στο τουρνουά. Δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο να επιβάλουν τον ρυθμό τους ή να απειλήσουν ουσιαστικά, με τη «Φούρια Ρόχα» να κυριαρχεί απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο. Η εξαιρετική αμυντική οργάνωση των Ισπανών εξουδετέρωσε τα επιθετικά όπλα της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν, βάζοντας τέλος στο όνειρο για τρίτη διαδοχική συμμετοχή των Γάλλων σε τελικό Μουντιάλ.

Η εικόνα αυτή αποτελεί έντονη αντίθεση με όσα είχαν προηγηθεί, καθώς η Γαλλία διέθετε την πιο παραγωγική επίθεση της διοργάνωσης, έχοντας πετύχει 16 γκολ στα έξι παιχνίδια πριν από τον ημιτελικό.

Για την τελευταία του αναμέτρηση στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας, ο Ντιντιέ Ντεσάν καλείται να διαχειριστεί και σημαντικές απουσίες. Ο Σαλιμπά τραυματίστηκε στον ημιτελικό και τέθηκε νοκ άουτ, ενώ ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, αφήνοντας εκτός αρχικού σχήματος ακόμη και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο αρχηγός των «Τρικολόρ», πάντως, εξακολουθεί να διεκδικεί το Χρυσό Παπούτσι της διοργάνωσης, ισοβαθμώντας στην κορυφή των σκόρερ με τον Λιονέλ Μέσι, έχοντας από οκτώ γκολ.

Ανάλογη απογοήτευση επικρατεί και στο στρατόπεδο της Αγγλίας. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ έφτασε μια ανάσα από την πρόκριση στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή, καθώς προηγήθηκε με 1-0, όμως κατέρρευσε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Δέχθηκε δύο γκολ μετά το 85ο λεπτό και είδε το εισιτήριο για τον τελικό να χάνεται με δραματικό τρόπο.

Ο Γερμανός τεχνικός δέχεται έντονη κριτική για τη διαχείριση του αγώνα, ενώ για τον μικρό τελικό θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Κουάνσα. Αντίθετα, οι Λιβραμέντο και Χέντερσον δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών τους και έμειναν εκτός αποστολής.

Παρότι η αναμέτρηση δεν έχει ιδιαίτερο βαθμολογικό αντίκρισμα, προσφέρει σημαντικό προσωπικό κίνητρο σε δύο από τα μεγαλύτερα αστέρια των «Τριών Λιονταριών». Οι Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλινγχαμ έχουν από έξι γκολ στη διοργάνωση και με μια μεγάλη εμφάνιση μπορούν να πλησιάσουν ή ακόμη και να ισοφαρίσουν τους πρωτοπόρους της λίστας των σκόρερ, Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Εμπαπέ, που βρίσκονται στα οκτώ τέρματα.

Οι πιθανές ενδεκάδες της αναμέτρησης

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν – Κουντέ, Ουπαμεκανό, Λακρουά, Τ. Ερναντέζ – Κονέ, Ραμπιό – Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ – Εμπαπέ.

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ – Κόνσα, Στόουνς, Γκεΐ, Σπενς – Ράις, Άντερσον – Σάκα, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον – Κέιν.



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