Χαμογέλασε με ανατροπή κόντρα στη Χρόνινχεν η ΑΕΚ. Τη νίκη με 2-1 επί των Ολλανδών πανηγύρισε η πρωταθλήτρια Ελλάδας στο 3ο της φιλικό, με το οποίο ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος προετοιμασίας.

Με το 0-0 σφραγίστηκε η προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων» στο πρώτο μέρος, αλλά το δεύτερο ξεκίνησε στραβά, με τον Ρέλβας να δέχεται απευθείας κόκκινη στο 55’ για σκληρό τάκλιν. Στο 65’ οι Ολλανδοί άνοιξαν το σκορ με τον Ζαουάντα, αλλά στην τελική ευθεία οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν την ανατροπή με ωραίο γκολ του Ζίνι (77’) και κεφαλιά του Καλοσκάμη (83’).

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-4-2 παρέταξε την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς, επιλέγοντας δυνατή ενδεκάδα. Ο Μπρινιόλι ήταν στο τέρμα, Μουκουντί και Ρέλαβς στο κέντρο της άμυνας, Ρότα και Πήλιος στα μπακ. Κάιρινεν και Μαρίν στα χαφ, Ζούμπκοφ και Κοϊτά στα άκρα, με τους Βάργα και Γιόβιτς στη γραμμή κρούσης

Το ματς

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και παραλίγο να ανοίξει πολύ νωρίς το σκορ. Μόλις στο 2ο λεπτό είχε δοκάρι με τον Κοϊτά. Έπειτα από πάσα του Μαρίν σε φάουλ, ο Μαυριτανός έπιασε σουτ, που κόντραρε και η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο.

Η επόμενη αξιόλογη προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων» έγινε στο 8’, με τον Ζούμπκοφ να σεντράρει και τον Μουκουντί να κάνει άστοχη κεφαλιά. Η πρώτη φορά που η ΑΕΚ έμοιασε ευάλωτη πίσω ήταν στο 11’, δίχως, ωστόσο, να κινδυνέψει ιδιαίτερα, με τον Σροίντερς να σεντράρει από τα δεξιά και τον Μπρινιόλι να μαζεύει.

Πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 18’ είχε η ομάδα του Νίκολιτς. Όταν ο Κοϊτά την έβγαλε στην κόντρα και σέρβιρε στον Βάργκα που πλάσαρε με το δεξί από τα αριστερά, αλλά ο Φάεσεν έδιωξε σωτήρια.

Τέσσερα λεπτά μετά είχε η ολλανδική ομάδα του ημιτελή προσπάθεια, με τον Φαν Μπέργκεν. Κοντά στο 1-0 έφτασε στο 31’ η Χρόνινχεν, με τον Σροίντερς να κάνει σέντρα από τα δεξιά, βρίσκοντας στο δεύτερο δοκάρι τον Μερσέρα που σούταρε χαμηλά και ο Μπρινιόλι έδιωξε.

Τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ είχε στο 39’ η ομάδα της Ολλανδίας. Αφού έκλεψε την μπάλα στο build up της ΑΕΚ, με τον Ρέντε να γυρίζει από τα δεξιά και τον Ντε Γιόνγκ να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, αν και ουσιαστικά ήταν ανυπεράσπιστη η εστία της ΑΕΚ. Ακολούθως απείλησε ο Κοϊτά, στέλνοντας την μπάλα εκτός.

Στο 45’ ο Μπρινιόλι έδιωξε στο δυνατό πλασέ του Ντε Γιόνγκ από τα όρια της περιοχής.

Καλύτερα ξεκίνησε στο δεύτερο μέρος η Χρόνινχεν, με τον Φαν Ντερ Βερφ να βρίσκεται στο 47’ σε θέση βολής, αλλά το δυνατό του σουτ έστειλε την μπάλα εκτός. Από το 55’ και μετά το παιχνίδι χάλασε. Κυρίως για την ΑΕΚ, αλλά και γενικότερα. Ο Ρέλβας έκανε πολύ σκληρό τάκλιν και δέχθηκε απευθείας κόκκινη.

Η ΑΕΚ απείλησε στο 62’ με κεφαλιά του Βάργκα να αλλοιώνεται από αντίπαλο και τον γκολκίπερ της Χρόνινχεν να μπλοκάρει την μπάλα. Ακολούθησαν μαζεμένες αλλαγές της ΑΕΚ και στο επόμενο λεπτό δέχθηκε το 1-0.

Από επιμονή της Χρόνινχεν, η μπάλα έφτασε στον Ζαουάντα που εκτέλεσε από κοντά και άνοιξε το σκορ στο 65’.

Στη συνέχεια η ΑΕΚ ξεκίνησε την αντεπίθεσή της. Σε ένα σημείο που έδειχνε η Χρόνινχεν να έχει τον έλεγχο, οι «κιτρινόμαυροι» μπόρεσαν να βγάλουν καλή αντίδραση. Στο 77’ ο Κουτέσα έκλεψε και μοίρασε στον Ζίνι που ελίχθηκε ωραία εκτός περιοχής από τα αριστερά, προτού πλασάρει τον αντίπαλο γκολκίπερ.

Η ΑΕΚ δεν αρκέστηκε στην ισοπαλία και στο 83’ έκανε την ανατροπή, με τον Μάνταλο να εκτελεί φάουλ από τα δεξιά και τον Καλοσκάμη και σκοράρει με κεφαλιά.

Το φιλμ του αγώνα

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι – Ρότα (63’ Χριστακόπουλος), Μουκουντί (63’ Γκεοργκίεφ), Ρέλβας, Πήλιος (63' Πενράις) – Κάιρινεν (46’ Μάνταλος), Μαρίν (63' Αλεξίου), Ζούμπκοφ (46’ Σαχαμπό), Κοϊτά (63' Κουτέσα)- Βάργκα, Γιόβιτς (63' Καλοσκάμης).

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