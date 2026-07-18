Λέκκας στον ΣΚΑΪ για ρωγμές στην Κυψέλη: «Το υπέδαφος δεν ερευνήθηκε επαρκώς»

Τη θέση ότι τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στην περιοχή συνδέονται με τη διάνοιξη της Γραμμής 4 του Μετρό διατύπωσε ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

«Αυτά που είδαμε στα υπόγεια, αλλά και η λάσπη, η οποία βγήκε στην επιφάνεια τον Μάρτιο, αλλά και βέβαια οι διαρρήξεις και οι ρωγμές που υπάρχουν στις πολυκατοικίες και στα σπίτια, συμπίπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη γραμμή του μετρό. Συνεπώς, και με μαρτυρίες των κατοίκων, όταν πήγε να περάσει το μετρό κάτω από τη θεμελίωση των κατασκευών, άρχισαν όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα δεν αμφισβητείται ότι όλα αυτά τα προβλήματα συσχετίζονται με τη διάνοιξη του μετρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λέκκας επισήμανε ότι υπάρχουν δύο διαστάσεις στο ζήτημα. Η πρώτη αφορά τις επιπτώσεις στις κατοικίες και τις πολυκατοικίες, σημειώνοντας ότι «η εύλογη ανησυχία των κατοίκων είναι δεδομένη», καθώς όταν κάποιος βλέπει τέτοια φαινόμενα στο σπίτι του είναι φυσικό να ανησυχεί.

Η δεύτερη διάσταση, όπως είπε, αφορά το υπέδαφος.

«Ένα υπέδαφος το οποίο, κατά την άποψή μου, δεν διερευνήθηκε λεπτομερώς. Τις γεωλογικές μελέτες δεν τις έχω δει, δεν μπορώ να εκφράσω άποψη, αλλά το να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα συνεπάγεται ότι κάτι δεν έγινε σωστά», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, η περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα «πολύ σύνθετο γεωλογικό και γεωτεχνικό πλαίσιο», καθώς εκτός από τους αποσαθρωμένους σχιστόλιθους υπάρχουν ασυνέχειες και ρωγμές από τις οποίες αναβλύζουν νερά, αλλά και παλιές κοίτες ποταμών και χειμάρρων με υδροφορία.

«Θεωρώ ότι όλα αυτά αποτελούν ένα πολύ σύνθετο γεωλογικό - γεωτεχνικό πλαίσιο, το οποίο δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα με τη διέλευση του μετροπόντικα», είπε.

Ερωτηθείς αν απαιτούνται νέοι έλεγχοι, ο κ. Λέκκας απάντησε ότι χρειάζεται «λεπτομερής διερεύνηση της γεωλογίας της περιοχής και των γεωτεχνικών συνθηκών, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα».

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι «είναι πια αργά για να επαναχαράξουμε τη γραμμή», προσθέτοντας ότι υπάρχουν μεθοδολογίες ώστε «ο μετροπόντικας να προχωρήσει με ασφάλεια», αρκεί να προηγηθεί η αναγκαία διερεύνηση.

Τέλος, διευκρίνισε ότι ο ΟΑΣΠ δεν είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των συγκεκριμένων κατασκευών, καθώς ο Οργανισμός εμπλέκεται μόνο σε περιπτώσεις βλαβών που προκαλούνται από σεισμική φόρτιση.



Πηγή: skai.gr

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