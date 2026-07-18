Μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, εξιχνιάστηκε μια 1 ακόμη υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης ημεδαπής, που έλαβε χώρα προχθές (16-07-2026) στη Χίο.

Συνελήφθη την ίδια μέρα στη Χίο, 46χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα, της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άγνωστοι δράστες (άνδρας και γυναίκα) επικοινώνησαν τηλεφωνικά προχθές με την ηλικιωμένη, προσποιούμενοι κατά περίπτωση ιατρό και συγγενικό της πρόσωπο (κόρη της) και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης της τελευταίας (κόρης), κατάφεραν να την πείσουν να παραδώσει στον 46χρονο, ο οποίος μετέβη στην οικία της σε σύντομο χρονικό διάστημα, το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και τιμαλφή, αξίας 20.000 ευρώ περίπου.

Ο 46χρονος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες προχθές (16-07-2026) στον αερολιμένα της Χίου, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί και στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των 3.800 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και τιμαλφή που όπως ακολούθως διαπιστώθηκε, είχε αποσπάσει από την ηλικιωμένη.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης αυτής διακριβώθηκε ότι, ο 46χρονος συλληφθείς, εντάχθηκε πρόσφατα σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον 3 ακόμη άτομα, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες κυρίως προχωρημένης ηλικίας και προσποιούμενα ιατρούς και συγγενικά πρόσωπα, απαιτούσαν από αυτούς την άμεση καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών, κοσμημάτων και τιμαλφών.

Στην ηλικιωμένη επεστράφησαν, το σύνολο των κοσμημάτων και τιμαλφών της, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε και κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του ο δράστης.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

Πηγή: skai.gr

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