Τουρκία: Είμαστε πιο κοντά στα αμερικανικά F-35

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Άγκυρα είναι πιο κοντά στην απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών F-35.

Παρόλα αυτά, παραμένει ανοιχτό το θέμα των ρωσικών πυραύλων S-400 που αποτελεί σοβαρό "αγκάθι" στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ.

Η επίλυση των διαφορών για τις κυρώσεις CAATSA και το πρόγραμμα F-35 έχει γίνει προτεραιότητα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου Τραμπ, με τη δημιουργία κοινής πολιτικής και στρατιωτικής ομάδας εργασίας μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον.

Υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Άγκυρα βρίσκεται πιο κοντά στην απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών F-35.

Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πιο κοντά από ό,τι στο παρελθόν στην επίλυση των διαφορών τους σχετικά με τις κυρώσεις CAATSA και το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε την Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και πρέσβης της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ Λεβέντ Γκιουμρουκσού.



Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε το «Πρόγραμμα Τουρκο-Ατλαντικού Συμβουλίου», ο Γκιουμρουκσού δήλωσε ότι η επίλυση των διαφωνιών των δύο χωρών σχετικά με την Άμυνα έγινε «προτεραιότητα» μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος – είπε – οδήγησε την Άγκυρα και την Ουάσιγκτον στη δημιουργία μιας κοινής πολιτικής και στρατιωτικής ομάδας εργασίας.

«Νιώθουμε πιο κοντά»

«Αυτή τη φορά νιώθουμε πραγματικά πιο κοντά. Πιστεύουμε ότι ίσως μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα και να αφήσουμε το πρόβλημα πίσω μας» δήλωσε ο Τούρκος αξιωματούχος, ο οποίος ωστόσο είπε ότι δεν μπορεί ακόμη να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τους πιθανούς όρους μιας συμφωνίας ή πότε θα μπορούσε να επιτευχθεί.



Επίσης, ο Τούρκος πρέσβης στο ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμφωνία για τα μαχητικά F-35 που θέλει η Τουρκία «μπορεί να συμβεί» εάν καταργηθούν οι ρωσικοί πύραυλοι S-400. Ο Γκιουμρουκσού τόνισε ότι η κοινή ομάδα εργασίας εξέτασε διάφορες επιλογές που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση τόσο των νομικών απαιτήσεων της Ουάσινγκτον, όσο και των πολιτικών και οικονομικών ανησυχιών της Άγκυρας.



Τέλος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της εάν οι δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ καταλήξουν σε συμφωνία. «Για πρώτη φορά, πραγματικά, τα τελευταία 10 έως 15 χρόνια έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι όταν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα εκπληρώσουν και το δικό τους μέρος της συμφωνίας», είπε.



Είναι ενδιαφέρον ότι ο Γκιουμρουκτσού δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν περιορίζονταν στην πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Περιέγραψε τις συζητήσεις ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την καθιέρωση «πολύ βαθύτερης συνεργασίας στον αμυντικό κλάδο» μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον.



Πηγή: Deutsche Welle

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