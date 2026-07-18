Τα μεγαλόπνοα σχέδια της Βιλερμπάν για μια νέα χρονιά με υψηλό μπάτζετ και προσδοκίες φαίνεται πως έχουν μπει στον πάγο καθώς, οι Γάλλοι πόνταραν σε έναν πολύ ισχυρό Ασιάτη επενδυτή, ο οποίος θα έριχνε χρήματα στο τραπέζι, ωστόσο η αδυναμία καταβολής των απαραίτητων εγγυήσεων δημιούργησε κόλλημα στη διαδικασία.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ορισμένοι παίκτες οι οποίοι είχαν υπογράψει να θέλουν να αποχωρήσουν, βλέποντας την αδυναμία της Βιλερμπάν να καταβάλει πλέον τόσο υψηλά ποσά. Ανάμεσα σε αυτούς φαίνεται να βρίσκεται και ο Γάλλος Γκαρντ Σιλβέν Φρανσίσκο, ενώ σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα την περίπτωση του παρακολουθεί και ο Παναθηναϊκός.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bebasket, οι «πράσινοι» έχουν ήδη ζητήσει πληροφορίες για την κατάσταση του Γάλλου γκαρντ, όμως το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Τόνι Πάρκερ επιλέγει προς το παρόν να περιμένει και να δείξει υπομονή, την ώρα που η ομάδα της Λυών εργάζεται ώστε να εξασφαλίσει τα οικονομικά μέσα που είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Όπως και να έχει η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αναμένεται να προκαλέσει κύμα εξελίξεων στην Ευρωλίγκα με πολλές ομάδες να καραδοκούν όχι μόνο για τον Φρανσίσκο, αλλά και για τους υπόλοιπους παίκτες της Βιλερμπάν που έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους.

📲 Les incertitudes sur le budget de l'ASVEL révélées, plusieurs clubs d'EuroLeague ont déjà tenté de se renseigner de nouveau au sujet de Sylvain Franciscohttps://t.co/sdUeLDb8tO — BeBasket (@Be_BasketFr) July 18, 2026

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