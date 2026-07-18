Σε βίντεο στο TikTok, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δοκιμάζει τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις ενόψει του τελικού του Μουντιάλ 2026.

Ποια ομάδα ήθελε στον τελικό ο Νίκος Ανδρουλάκης;

Θυμάται τον Οκότσα, τον Ραβέλι και τον Μπατιστούτα;

Τα υπόλοιπα στο Androulakis edition:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.