Σε βίντεο στο TikTok, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δοκιμάζει τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις ενόψει του τελικού του Μουντιάλ 2026.
Ποια ομάδα ήθελε στον τελικό ο Νίκος Ανδρουλάκης;
Θυμάται τον Οκότσα, τον Ραβέλι και τον Μπατιστούτα;
Τα υπόλοιπα στο Androulakis edition:
@nikos.androulakis Ποδοσφαιρικό challenge μνήμης ενόψει τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου - Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ; #worldcup ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis
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