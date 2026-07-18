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Ποδοσφαιρικό challenge από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο TikTok λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ

Ποια ομάδα ήθελε στον τελικό ο Νίκος Ανδρουλάκης; Θυμάται τον Οκότσα, τον Ραβέλι και τον Μπατιστούτα;

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Ανδρουλάκης

Σε βίντεο στο TikTok, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δοκιμάζει τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις ενόψει του τελικού του Μουντιάλ 2026.

Ποια ομάδα ήθελε στον τελικό ο Νίκος Ανδρουλάκης;

Θυμάται τον Οκότσα, τον Ραβέλι και τον Μπατιστούτα;

Τα υπόλοιπα στο Androulakis edition:

@nikos.androulakis Ποδοσφαιρικό challenge μνήμης ενόψει τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου - Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ; #worldcup ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis
Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης Μουντιάλ 2026
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