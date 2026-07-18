Καζακστάν: Κανονικά λειτουργεί ο τερματικός της CPC μετά την επίθεση με drones σε δεξαμενόπλοιο

Η υποδομή του τερματικού σταθμού της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium, CPC) ανοικτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα λειτουργεί κανονικά, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν, μετά την επίθεση που σημειώθηκε χθες σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και προκάλεσε ζημιές.

«Η τεχνολογική υποδομή λειτουργεί κανονικά. Η Κοινοπραξία Αγωγού της Κασπίας διεξάγει επιχειρήσεις φορτίου και φορτώνει πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα», ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας, προσθέτοντας ότι δεν υφίσταται απειλή για το καζακικό πετρέλαιο.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters χθες, Παρασκευή, ότι το πλοίο που δέχθηκε την επίθεση, το Nordic Zenith, έχει ναυλωθεί από τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό ExxonMobil.

Η CPC δεν ταυτοποίησε καμία πλευρά ως υπεύθυνη για το συμβάν. Εκπρόσωπος της Exxon δήλωσε πως η εταιρία δεν συζητάει επιχειρησιακές λεπτομέρειες σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.