Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Γερμανία μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από το Μουντιάλ, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.



Ο 38χρονος προπονητής είχε ξεκαθαρίσει αμέσως μετά την ήττα από την Παραγουάη στη διαδικασία των πέναλτι (4-3, μετά το 3-3 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης) ότι δεν σκόπευε να παραιτηθεί. «Σίγουρα δεν είμαι άνθρωπος που το βάζει στα πόδια», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται πως άλλαξαν μετά από πολύωρη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα γραφεία της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στη Φρανκφούρτη.



Στη σύσκεψη, η οποία διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, συμμετείχαν ο πρόεδρος της DFB, Μπερντ Νόιεντορφ, ο πρόεδρος της Bundesliga, Χανς-Γιοάχιμ Βάτσκε, ο αθλητικός διευθυντής Ρούντι Φέλερ και ο διευθύνων σύμβουλος της ομοσπονδίας, Αντρέας Ρέτιγκ.



Ο Νάγκελσμαν κλήθηκε να εξηγήσει τους λόγους του αποκλεισμού της Γερμανίας από τη φάση των «32», όμως, σύμφωνα με την BILD, τα επιχειρήματά του δεν έπεισαν τους ανθρώπους της ομοσπονδίας, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.



Σύμφωνα με τη BILD, o Νάγκελσμαν θα λάβει αποζημίωση που υπολογίζεται στα περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ, καθώς αποχωρεί πριν από τη λήξη του συμβολαίου του.

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