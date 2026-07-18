Πολάκης: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Τσίπρα

Σφοδρά πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος κάνοντας λόγο για «σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας».

«Αποφάσισε ότι ‘’δεν μπορώ πια με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχω διαλέξει μια άλλη πολιτική λογική και τακτική, κάνω το rebranding μου και στήνω ένα καινούριο κόμμα και μηχανισμό’’. Δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας στήνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι πρέπει να διαλυθούμε. Μη δουλευόμαστε, να τα λέμε καθαρά: αν η ΕΛ.Α.Σ. στις επόμενες εκλογές λάβει 17,18 ή 20%, και ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, αναδεικνύεται σαν πόλος απέναντι στον Μητσοτάκη. Για να γίνει αυτό, πρέπει εμείς εδώ να πάρουμε 1%, 0,5%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η χώρα χρειάζεται μια αριστερά και ένα κόμμα που θα λέει ξεκάθαρα στον πρόταγμά του ότι θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Και θέλει να κυβερνήσει τη χώρα με ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο», συνέχισε.

Για τον Σωκράτη Φάμελλο, ο κ. Πολάκης είπε πως «υπηρέτησε με σχέδιο και πήρε κάποιες καλές θέσεις αλλά τα μπουρδούκλωνε, δεν τον άκουγε άνθρωπος. Μπορεί να λέγαμε το ίδιο πράγματα με τον Σωκράτη αλλά να μπουρδούκλωνε και τα υπονόμευε και δεν προξενούσε το ενδιαφέρον κανενός».

Πηγή: skai.gr

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