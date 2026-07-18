Η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου στην «Οδύσσεια» του Νόλαν - Η συγκινητική του ανάρτηση

Περήφανος για την κόρη του Άρια, η οποία συμμετείχε στα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, είναι ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου.

Ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στο μήνυμά του, ο Δημήτρης Παπανικολάου αναφέρθηκε στο δίλημμα που αντιμετώπισε μαζί με τη σύζυγό του σχετικά με τη συμμετοχή της κόρης τους στην ταινία, καθώς η Άρια βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Τελικά, όπως σημείωσε, αποφάσισαν να μην περιορίσουν τα όνειρά της και να στηρίξουν την επιθυμία της να δοκιμαστεί στον χώρο της υποκριτικής.

Πηγή: skai.gr

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