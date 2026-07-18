Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου στην «Οδύσσεια» του Νόλαν - Η συγκινητική του ανάρτηση

Στο μήνυμά του, ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας αναφέρθηκε και στο δίλημμα που αντιμετώπισε μαζί με τη σύζυγό του σχετικά με τη συμμετοχή της κόρης τους στην ταινία

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κόρη Παπανικολάου

Περήφανος για την κόρη του Άρια, η οποία συμμετείχε στα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, είναι ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου.

Ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στο μήνυμά του, ο Δημήτρης Παπανικολάου αναφέρθηκε στο δίλημμα που αντιμετώπισε μαζί με τη σύζυγό του σχετικά με τη συμμετοχή της κόρης τους στην ταινία, καθώς η Άρια βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Τελικά, όπως σημείωσε, αποφάσισαν να μην περιορίσουν τα όνειρά της και να στηρίξουν την επιθυμία της να δοκιμαστεί στον χώρο της υποκριτικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημήτρης Παπανικολάου Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσεια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο