Κολομβία-Πορτογαλία: Ντέρμπι κορυφής στον 11ο όμιλο

Ντέρμπι κορυφής στο Μαϊάμι! Τα ξημερώματα της Κυριακής (28/06, 02:30, sport-fm.gr, ΕΡΤ Sports2) η Κολομβία θα τεθεί αντιμέτωπη με την Πορτογαλία στο «Hard Rock Stadium» για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βόρειας Αμερικής, με έπαθλο την πρώτη θέση και το καλό εισιτήριο ενόψει των νοκ άουτ.

Μετά το πέρας των δύο πρώτων αγωνιστικών, οι «καφετέρος» βρίσκονται στην κορυφή του γκρουπ με το απόλυτο των νικών. Η παρέα των Χάμες Ροντρίγκες και Λουίς Ντίας επικράτησαν άνετα με σκορ 3-1 του Ουζμπεκιστάν στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, για να ακολουθήσει η δύσκολη, αλλά δίκαιη επικράτηση με 1-0 επί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Από την άλλη πλευρά, οι Ίβηρες μετά την προβληματική εικόνα τους στο 1-1 κόντρα στη Λ.Δ. του Κονγκό στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, σκόρπισαν με 5-0 το Ουζμπεκιστάν και απέδειξαν πως διαθέτουν την ποιότητα και την εμπειρία για να φτάσουν μακριά στο φετινό Μουντιάλ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη των Πορτογάλων δεν ήταν άλλος από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον 40χρονο σούπερ σταρ να πετυχαίνει δύο τέρματα και να γράφει ιστορία, όντας ο μοναδικός που έχει σκοράρει σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα!

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Κολομβία (Νέστορ Λορέντσο): Βάργκας, Μουνιός, Σάντσες, Λουκούμι, Μοχίκα, Λέρμα, Ρίος, Αρίας, Ροντρίγκες, Ντίας, Σουάρες.

Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα, Κανσέλο, Ντίαζ, Βέιγκα, Μέντες, Νέβες, Μπρ. Φερνάντες, Βιτίνια, Νέτο, Φέλιξ, Ρονάλντο.

Διαιτητής: Αλιρέζα Φαγκάνι (Αυστραλία)

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