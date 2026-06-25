Η έκπληξη που έκαναν στον Μέσι οι συμπαίκτες του για τα 39α γενέθλιά του

Ο Λιονέλ Μέσι έκλεισε τα 39 του χρόνια έχοντας καταφέρει να βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων με 18 τέρματα και στην πρώτη θέση όσων έχουν βρει δίχτυα στη φετινή διοργάνωση, με 5 τέρματα.

Αυτό το καλοκαίρι γιορτάζει μακριά από την πατρίδα του, αλλά προσπαθεί ώστε να την ανεβάσει ξανά στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου.

Οι συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα, τη δεύτερη οικογένειά του, δηλαδή, ετοίμασαν μια πολύ ωραία έκπληξη και εμφανίστηκαν στη μικρή γιορτή που στήθηκε στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή, με ιδιαίτερα μπλουζάκια.

Ο καθένας τους είχε επιλέξει μια προσωπική του φωτογραφία με τον ηγέτη της «αλμπισελέστε» και όλοι είχαν να του δείξουν από μια μοναδική στιγμή που έχουν βιώσει μαζί του!



Each member of Argentina's World Cup team is wearing a personalized shirt with a picture of them and Messi for his birthday 🥹



This team loves their captain ❤️ pic.twitter.com/VT4LvEfeqi — ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2026

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