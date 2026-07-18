Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζει την πιο παραγωγική εβδομάδα της σεζόν, καθώς υπέγραψε την επιστροφή του σε τελικό ATP ύστερα από 17 ολόκληρους μήνες! Ο Έλληνας τενίστας λύγισε τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο με 2-1 σετ, σε μια αναμέτρηση με μεγάλη ένταση και σκαμπανεβάσματα.

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς μπήκε με καθαρό πλάνο, κράτησε αψεγάδιαστο το σερβίς του και πήρε το προβάδισμα με 6-4. Το δεύτερο σετ θύμισε το ματς με τον Ριντερκνέχ: Ο ρυθμός του έπεσε, ο Σεβτσένκο βρήκε λύσεις και ισοφάρισε με 3-6. Παρ' όλα αυτά, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν άφησε το παιχνίδι να του ξεφύγει.

Στο τρίτο σετ έδειξε χαρακτήρα. Παρότι έχασε δύο break points στο 6ο game, επέμεινε, πίεσε και τελικά έκανε το καθοριστικό break στο 8ο. Από εκεί και πέρα δεν κοίταξε πίσω, κλείνοντας το ματς σε 1 ώρα και 53 λεπτά. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Τσιτσιπά απέναντι στον Καζάκο τενίστα, σε δύο μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι επιστρέφει σε τελικό ATP, διεκδικώντας τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Αντίπαλός του θα είναι ο Ραφαέλ Κολινιόν, ο οποίος έφτασε στον τελικό με μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στον Μανουέλ Σερούντολο (1-6, 7-6(5), 7-5).

Ο μεγάλος τελικός του Swiss Open Gstaad θα διεξαχθεί την Κυριακή (20/07) στις 12:30, με τον Τσιτσιπά να ψάχνει την επιστροφή στην κορυφή και ένα restart στη φετινή του πορεία.

«Θα τα δώσω όλα στον τελικό - Αναμένεται σπουδαία μάχη»

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας πρωταθλητής μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην μεγάλη του εμφάνιση, τονίζοντας πως έδωσε μάχη με τον «εκπληκτικό» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά Ρώσο αντίπαλό του. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αγωνιζόμενος στο μεγάλο υψόμετρο των Άλπεων, ενώ ολοκλήρωσε μιλώντας για τον Ραφαέλ Κολινιόν, τον αυριανό του αντίπαλο στον μεγάλο τελικό.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε

Για τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο:

«Ήταν μεγάλη μάχη με τον Αλεξάντερ, νομίζω κάναμε και οι δύο καλό παιχνίδι, είναι κρίμα που μόνο ένας μπορεί να είναι νικητής στο τέλος, νιώθω πως και οι δυο μας το αξίζαμε. Θέλω να τον συγχαρώ για την εκπληκτική του προσπάθεια σήμερα».

Για δυσκολίες του να αγωνίζεται στις ελβετικές Άλπεις:

«Είναι δύσκολο εδώ, ειδικά τις πρώτες μέρες. Ήμουν στο Μόντε Κάρλο, στη θάλασσα, και τώρα εδώ στα βουνά. Θέλει λίγο χρόνο να συνηθίσεις τις αναπηδήσεις, αλλά νομίζω ότι ενισχύει το παιχνίδι μου. Το υψόμετρο βοηθάει τα πιο καλά μου χτυπήματα, κάνει την μπάλα να σηκώνεται λίγο πιο ψηλά και αυτοί που έχουν μεγάλο σερβίς και μεγάλα όπλα έχουν μια βοήθεια».

Για τον αυριανό του αντίπαλο, Ραφαέλ Κολινιόν, στον μεγάλο τελικό:

«Και οι δύο είχαμε μεγάλους σε διάρκεια αγώνες, αλλά και οι δύο το θέλαμε πολύ. Θα βγούμε και οι δύο εκεί έξω και θα τα δώσουμε όλα. Δεν περιμένω κάτι λιγότερο από μια μεγάλη μάχη. Ξέρω ότι το έχω ξαναπεί, αλλά σε έναν τελικό θες να τα δώσεις όλα. Θέλω να βγω εκεί έξω και να κάνω το καλύτερο».

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