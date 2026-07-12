God save... Jude: Μέγας Μπέλιγχαμ και η Αγγλία «κωπηλάτησε» για τα ημιτελικά του Μουντιάλ

King Jude και η Αγγλία στα ημιτελικά του Μουντιάλ! Σε ένα ματς-αποθέωση της ταχυδύναμης και τους physical game, Αγγλία και Νορβηγία, κοντραρίστηκαν μέχρι τελικής πτώσης, αλλά ο σπουδαίος Μπέλιγχαμ αποφάσισε... πρόκριση! Παρά το εκπληκτικό γκολ του Σέλντρουπ με το οποίο οι «Βίκινγκ» πήραν προβάδισμα, τα «τρία λιοντάρια» είχαν ηγέτη τους τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης που ισοφάρισε, το ματς πήγε στην παράταση και εκεί ο Μπέλιγχαμ έγραψε το 2-1 που ήταν και το τελικό σκορ!

Εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο από τους Νορβηγούς που είχαν δοκάρι και ακυρωθέν γκολ, την στιγμή που οι Άγγλοι δεν μπορούσαν να απειλήσουν ιδιαίτερα.

«Μοιραίος» ο...ήρωας του ματς με τη Βραζιλία, Νίλαντ, που φέρει ξεκάθαρη ευθύνη για το γκολ που δέχθηκε στην παράταση, «χάθηκαν» από το ματς τα δυο... κανόνια των ομάδων, Έρλινγκ Χάαλαντ και Χάρι Κέιν.



Πλέον η Αγγλία στην τέταρτη συμμετοχή της σε ημιτελικά Μουντιάλ, θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από το ματς ανάμεσα σε Αργεντινή και Ελβετία.

Το ματς:

Η Αγγλία ήθελε από νωρίς να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί και είχε μονίμως την μπάλα στα πόδια της από την εκκίνηση τους ματς κυκλοφορώντας την γύρω από την περιοχή του Νίλαντ, ωστόσο η Νορβηγία δεν άφηνε χώρους στην αντίπαλό της.



Με την συμπλήρωση ωστόσο 35 λεπτών η Νορβηγία ήταν η πρώτη ομάδα που απείλησε στο ματς, όταν ο Ρίερσον, έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Χάαλαντ έπιασε την κεφαλιά και ο Πίκφορντ, απέκρουσε ασταθώς, αλλά έβγαλε την μπάλα από την περιοχή του! Στην εξέλιξη της φάσης όμως ήρθε ένα... αριστούργημα! Ο Μπέργκε περίπου 25 μέτρα έξω από την περιοχή, έκλεψε την μπάλα από τον Κέιν καθαρά, αυτή έφτασε στον Σέλντρουπ που με ένα ΜΥΘΙΚΟ τελείωμα με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πίκφορντ για το 1-0.

Οι «Βίκινγκ» εξακολούθησαν να πιέζουν και σς δυο λεπτά δημιούργησαν καλές συνθήκες κοντά στην εστία του Πίκφορντ, με το σουτ του Σέρλοθ στο 39' να κοντράρει στα πόδια του Ο'Ράιλι και το πλασέ του Έντεγκααρντ εκτός περιοχής να απομακρύνεται ξανά ασταθώς από τον πορτιέρε της Έβερτον.

Λίγο πριν την ανάπαυλα όμως ο σπουδαίος Μπέλιγχαμ έδωσε τη λύση! Ο άσος της Ρεάλ, πήρε την μπάλα στην περιοχή, έκανε ωραία «στραβή» κίνηση και με ένα συρτό δυνατό σουτ νίκησε τον Νίλαντ για το 1-1.

Μάλιστα πριν ο Τουρπέν στείλει τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια, ο Κέιν βρήκε με ένα εκπληκτικό πλασέ δίχτυα, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε, καθώς ο αρχηγός ήταν εκτεθειμένος.

Στο δεύτερο μέρος η Νορβηγία έβγαλε την Αγγλία εκτός ρυθμού, πιέζοντας ψηλά και στο 55' κατάφερε να βρει γκολ με τον Χέγκεμ έπειτα από στατική φάση. Ωστόσο το τέρμα του υψηλόσωμου στόπερ δεν μέτρησε, αφού ο Χάαλαντ, είχε απωθήσει στην αρχή της φάσης αντικανονικά τον Έλιοτ Άντερσον, κάτι που διαπιστώθηκε και μέσω του VAR με το 1-1 να παρραμένει.

Παρόλα αυτά οι Νορβηγοί είχαν ανεβάσει κατακόρυφα τις εντάσεις τους και την ταχύτητά τους στο ματς και προσπαθούσαν με άκρως ορθολογικό τρόπο να εκμεταλλευτούν την φοβική άμυνα της Αγγλίας και τον ασταθέστατο Πίκφορντ.



Στο 76' η Νορβηγία έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία για να προηγηθεί εκ νέου. Από κόρνερ που εκτελέστηκε, η μπάλα έφτασε στον Ρίερσον αυτός από το ύψος της περιοχής έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Αγιέρ και χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η Αγγλία προσπάθησε να βρει απάντηση και λίγο έλειψε να πάρει το ματς, όταν από εξαιρετική ενέργεια του Σάκα από τα δεξιά και γύρισμά του, ο Άουρσνες πρόλαβε τον Κέιν την τελευταία στιγμή και έδιωξε σε κόρνερ, με τις δυο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση.

Μόλις τρία λεπτά χρειάστηκαν στο έξτρα ημίωρο για να ανατραπεί η κατάσταση ολοκληρωτικά! Στο 93' ο Ρότζερς που είχε μπει νωρίτερα στο ματς, βρέθηκε σε σημείο που εξαπέλυσε το σουτ, ο Νίλαντ έπαθε... Πίκφορντ, αποκρούοντας ασταθώς και ο Μπέλιγχαμ που καραδωκούσε έκανε με προβολή το 2-1.

Μάλιστα έξι λεπτά αργότερα, μια άλλη, από τις αλλαγές του Τούχελ, ο Σπενς, βρέθηκε στο έδαφος, εντός περιοχής μετά από διεκδίκηση με τον Μπομπ. Ο Τουρπέν υπέδειξε πέναλτι, ωστόσο μετά από έλεγχο στο VAR, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει η εσχάτη των ποινών, αναιρώντας την απόφασή του και το 2-1 ήταν το σκορ με το οποίο οι δυο ομάδες άλλαξαν εστίες για το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.

Ο Χάαλαντ αποσύρθηκε κατάκοπος από το ματς για τη Νορβηγία, η οποία πλέον έπρεπε να τα δώσει όλα για να βάλει το γκολ με το οποίο θα οδηγούσε το ματς στα πέναλτι. Η προσπάθεια του Μπέργκ στο 109' ήταν αξιόλογη, αλλά όχι ικανή να πάει στα δίχτυα.

Δυο λεπτά αργότερα η Αγγλία έφτασε κοντά στο να «κλειδώσει» τη νίκη, όταν από προσπάθεια της Νορβηγίας να φύγει στην κόντρα, ο Σπενς έκλεψε έφτασε έξω από την περιοχή, σούταρε, ο Νίλαντ απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ το ίδιο έκανε και στην επαναφορά του Σάκα που προσπάθησε να κάνει το 3-1.Ως το τέλος δεν άλλαξε κάτι και η Αγγλία πήρε την σπουδαία πρόκριση για τα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου θα βρει αντίπαλο, Αργεντινή ή Ελβετία.

Oι ενδεκάδες της αναμέτρησης:



Νορβηγία (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Ρίερσον (60' Άουρσνες), Άγιερ, Χέγκεμ (91' Έστεγκααρντ), Βολφ (90' Πέντερσεν), Μπεργκ, Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Σιέλντερουπ (68' Νούσα), Σόρλοθ (68' Μπομπ), Χάαλαντ (106' Λάρσεν)



Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνσα (89' Ρότζερς), Στόουνς, Γκέι, Ο’ Ράιλι (86' Σπενς), Ράις (46' Έζε), Άντερσον, Μπέλιγχαμ (111' Μπαρν), Μαντουέκε (46' Σάκα), Γκόρντον (71' Τζέιμς), Κέιν

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