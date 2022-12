«Άκυρο» του Καρίμ Μπενζεμά στον Εμανουέλ Μακρόν!

Tελικά απ' ότι φαίνεται υπάρχει... έντονο παρασκήνιο στη σχέση μεταξύ Εθνικής Γαλλίας και Καρίμ Μπενζεμά.



Την Παρασκευή ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας τράβηξε την προσοχή λόγω μιας αινιγματικής του ανάρτησης, και σήμερα έριξε... λάδι στη φωτιά, αφού σύμφωνα με το ESPN αρνήθηκε την πρόταση του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να ταξιδέψει μαζί του στο Κατάρ για να παρακολουθήσει τον τελικό των «μπλέ» με την Αργεντινή. Ίδια πρόταση είχε γίνει και σε άλλους ποδοσφαιριστές που έχασαν τη διοργάνωση λόγω τραυματισμού.



Ο Καρίμ Μπενζεμά φαίνεται πως είναι ενοχλημένος καθώς όπως προκύπτει, ο τραυματισμός του δεν ήταν τόσο σημαντικός, ωστόσο ουσιαστικά εκδιώχθηκε από την αποστολή, και τώρα δεν μοιάζει ιδιαίτερα... ψημένος σε σχέση με οτιδήποτε σχετίζεται με τους «τρικολόρ».

Karim Benzema has rejected an invitation from French president Emmanuel Macron to attend the World Cup final, sources have told ESPN. pic.twitter.com/Eo4VGgV2wj