Επίσημο: Παραμένει στον πάγκο της Αγγλίας ο Σάουθγκεϊτ

Προπονητής της εθνικής Αγγλίας θα παραμείνει και επίσημα ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Λίγες ώρες μετά την επιθυμία που εξέφρασε ο ίδιος να συνεχίσει το έργο του, η αγγλική ομοσπονδία ανακοίνωσε την παραμονή του στον πάγκο της ομάδας και θα είναι αυτός που θα την οδηγήσει και στο Euro του 2024.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ συνεχίζει ως προπονητής της Αγγλίας και θα ηγηθεί της προσπάθειάς μας για το Euro 2024. Ο Γκάρεθ και ο Στιβ Χόλαντ είχαν πάντα την πλήρη υποστήριξή μας και ο σχεδιασμός μας για το Euro ξεκινά τώρα», αναφέρουν από την FA.

Ο Σάουθγκεϊτ ανέλαβε τα «τρία λιοντάρια» τον Σεπτέμβριο του 2016, μετρώντας 81 ματς ως τώρα στον πάγκο τους. Έχει φτάσει σε ημιτελικά Μουντιάλ (2018), σε τελικό Euro (2021), ενώ φέτος αποκλείστηκε από τη Γαλλία στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

BREAKING: The FA confirm Gareth Southgate is continuing as England Manager and will lead the Euro 2024 campaign 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/UQxDoHGH2p