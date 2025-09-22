Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες; - Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις - Πολλά νεύρα και επαγγελματικές αντιξοότητες…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Νευρικό προβλέπεται το κλίμα καθώς αλλάζει η εποχή. Η φθινοπωρινή ισημερία συμπίπτει με νέο φεγγάρι στις τελευταίες μοίρες της Παρθένου. Οι σχέσεις σας προσωπικές και κοινωνικές μπαίνουν σε μια διαδικασία εκκαθάρισης ή ανασυγκρότησης. Ο Ερμής από τον Ζυγό βγάζει την επιφάνεια ξεχασμένα προβλήματα και σας προτρέπει να δείξετε θάρρος και εξυπνάδα στην αντιμετώπιση τους. Η συναισθηματική σας ζωή είναι περίεργη ή λίγο δυσκολεμένη, αυτό όμως θα αλλάξει, μην βιαστείτε να αντιδράσετε. Ο Άρης στον Σκορπιό πλέον σας ανοίγει καινούργιο ορίζοντα. Οικονομικά φανείτε λίγο προσεκτικοί και μην γίνεστε υπεραισιόδοξοι αν τύχει να εισπράξετε κάτι που δεν περιμένετε.

Ταύρος

Οι μέρες δείχνουν μια νευρικότητα, η οποία όμως εύκολα μπορεί να υποχωρήσει. Η σύμπτωση της φθινοπωρινής ισημερίας με το νέο φεγγάρι σας αναγκάζει να αναδιοργανώσετε τις δουλειές και τις υποθέσεις σας. Ειδήσεις και πληροφορίες αιφνίδιες θα σας υποχρεώσουν να πάρετε μέτρα ή και αποφάσεις αν χρειαστεί. Η εργασία αρχίζει να παίζει πιο σημαντικό ρόλο αλλά θα έχει αρκετές δύσκολες στιγμές ή αντιξοότητες. Συναισθηματικά μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό που έχετε στοχεύσει. Οικονομικά το κλίμα είναι ακόμα αβέβαιο. Ωστόσο, με το τέλος του μήνα ξέρετε καλύτερα τι μπορείτε να πετύχετε και τι πρέπει να αναβάλετε.

Δίδυμοι

Αρχίζει να βελτιώνεται το κλίμα για εσάς αλλά να παρουσιάζεται ένα νέο μέτωπο στον τομέα των σχέσεων. Μια συνθήκη ειρήνης θα ήταν προτιμότερη από μια ανώφελη μάχη. Η ισημερία του φθινοπώρου και η νέα σελήνη στην Παρθένο σας δίνουν την ευκαιρία να προωθήσετε κάθε δημιουργικό ή επιχειρηματικό σας σχέδιο βάζοντας το σε γρήγορη εφαρμογή. Οι άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος δεν θα είναι πολύ συνεργάσιμοι, αλλά φροντίστε να το ξεπεράσετε. Θα απαιτηθεί αλλαγή στις προτεραιότητες σας και ενδεχομένως η στάση σας απέναντι σε ένα ζήτημα που σας αφορά να αλλάξει υπό το βάρος νέων γεγονότων.

Καρκίνος

Καθώς οι μέρες προχωρούν και το φθινόπωρο ξεκινά, ένας νέος κύκλος γεγονότων αλλά και δραστηριοτήτων προβλέπεται τόσο για την οικογενειακή όσο και για την επαγγελματική σας ζωή και καθημερινότητα. Οι μέρες αυτές θα είναι έντονες και γρήγορες στις εξελίξεις. Αποφύγετε να εκτεθείτε σε ταλαιπωρίες, κρατήστε ισορροπημένες τις σχέσεις σας με τους δικούς σας αλλά μην αφήνεστε να σας χρησιμοποιούν στον υπερθετικό βαθμό. Τα οικονομικά σας μπορούν να συντηρηθούν και οι βασικές σας ανάγκες να καλυφθούν. Αποφάσεις και συμφωνίες πρέπει να κλειστούν γρήγορα και σωστά γιατί ακολουθεί ένας επεισοδιακός μήνας. Αποφύγετε τα ρίσκα και καλύψτε τα νώτα σας.

Λέων

Θα τρέξουν πιο γρήγορα οι υποθέσεις σας αυτή την εβδομάδα και θα αλλάξει αισθητά και η διάθεση σας. Φροντίστε να δώσετε τις σωστές εντυπώσεις σε εκείνους που θέλετε να κερδίσετε ή να κλείσετε συμφωνίες μαζί τους. Επαγγελματικά οι μέρες έχουν ενδιαφέρον, οικονομικά όμως δεν θα μπορέσετε να αποφύγετε κάποια αναγκαία έξοδα. Στον αισθηματικό τομέα μην βιάζεστε να ενθουσιαστείτε αλλά και να απογοητευτείτε κάποιοι. Για αρκετό διάστημα η κατάσταση θα είναι ρευστή και ασαφής. Σε αυτή την περίπτωση χαιρόμαστε τις καλές στιγμές και υπομένουμε τις δύσκολες.

Παρθένος

Η νέα σελήνη και η Αφροδίτη στο ζώδιό σας είναι που σας δίνουν την ευκαιρία έξυπνα και γρήγορα να ανεφοδιαστείτε οικονομικά και συναισθηματικά. Μην χασομεράτε σε ανούσιες λεπτομέρειες και μην ελπίζετε να διορθώσετε κάποιους ανθρώπους. Ο Άρης στον Σκορπιό πλέον θα δημιουργήσει ένα εμπόλεμο μέτωπο στον οικογενειακό τομέα ή στην προσωπική σας ζωή. Αποφύγετε αντιθέσεις και διαμάχες. Επαγγελματικά υπερασπιστείτε το αντικείμενο που αγαπάτε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορείτε να κάνετε κάποια βασικά καινούργια ανοίγματα αποφεύγοντας όμως την εκδοχή μιας κακής αγοράς.

Ζυγός

Για εσάς το διάστημα αυτό είναι σημαντικό, ενδεχομένως επεισοδιακό και ορισμένες φορές απογοητευτικό. Η νέα σελήνη συμπίπτει με την φθινοπωρινή ισημερία που σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε πράγματα μέσα σας και στο περιβάλλον σας. Η νευρικότητα θα είναι διάχυτη αλλά και κάποιες ευκαιρίες θα περνούν γρήγορα από μπροστά σας τις οποίες και πρέπει να αδράξετε. Γνωριμίες συναντήσεις και συμπτώσεις θα παίξουν έναν έντονα χαρακτηριστικό ρόλο. Η ανταπόκριση σας σε ανθρώπους και σε καταστάσεις πρέπει να είναι σωστή. Η αισθηματική σας ζωή προς το παρόν σας προειδοποιεί για αλλαγές που θα γίνουν.

Σκορπιός

Το διάστημα μπορεί να είναι όμορφο συναισθηματικά ή ήρεμο ψυχολογικά. Για κάποιους μπορεί να είναι και ενδιαφέρον οικονομικά. Έχετε υπόψη σας όμως ότι οτιδήποτε και αν συμβαίνει υπόκειται στον κανόνα μιας συνεχούς μεταβολής μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς. Ελέγχετε τους ενθουσιασμούς σας λοιπόν ή και τις εκπλήξεις σας. Συνεχίστε να υπηρετείτε την δουλειά σας, τη σχέση σας με εκείνους που σας αφορούν ή που χρειάζεστε, αποφεύγοντας κάθε είδους καινούργια ανοίγματα. Ψυχολογικά διαισθάνεστε πράγματα αλλά μην ξεχνάτε και την παρέμβαση των ψευδαισθήσεων σε αυτή σας την διάθεση. Αφήστε τον χρόνο να δείξει την αντικειμενική αλήθεια.

Τοξότης

Ένας νέος κύκλος γεγονότων σας επιστρατεύει σε μια μεγάλη μάχη που πρέπει να δώσετε. Αυτή η μάχη έχει δυο όψεις. Η πρώτη αφορά την σχέση με τον εαυτό σας και η άλλη τις διαμάχες με τους ανθρώπους του στενού σας περιβάλλοντος. Φροντίστε να διατηρηθούν οι βασικές ισορροπίες και σκεφτείτε καλά τι θέλετε να διατηρήσετε και από τι πρέπει να απαλλαγείτε. Επαγγελματικά έχετε βοήθεια έχετε και ταλαιπωρίες. Οικονομικά η κατάσταση παραμένει ίδια, αντίθετα ψυχολογικά, αισθητά κάτι αλλάζει. Αρχίστε λοιπόν να κάνετε από τώρα τις αναγκαίες εκκαθαρίσεις.

Αιγόκερως

Για εσάς η εβδομάδα αυτή τονίζει κοινωνικές υποχρεώσεις και επαγγελματικές σκοπιμότητες. Αισθητή η αλλαγή της διάθεσης σας όσο και των γύρω σας. Μην θίξετε καταστάσεις που δεν πρέπει και μην βιαστείτε να αποφασίσετε για κάτι που μπορεί να το αναιρέσετε. Η ψυχολογία σας θα είναι ανήσυχη, ενώ κάποια γεγονότα θα τονίσουν άλλοτε τον εκνευρισμό και άλλοτε το φόβο σας. Το καλύτερο πάντως που έχετε να κάνετε πέρα από την υπεράσπιση σχέσεων και συμφερόντων είναι να απομακρυνθείτε από ανθρώπους που δεν σας καταλαβαίνουν ή από εκείνους που αποτελούν ένα είδος απειλής για εσάς.

Υδροχόος

Οι μέρες είναι ενδιαφέρουσες και το φθινόπωρο προβλέπεται καταλυτικό. Θα επηρεάσει πολύ τις κοινωνικές σας σχέσεις. Προς το παρόν η φθινοπωρινή ισημερία είναι μια προειδοποίηση για ότι ακολουθήσει αργότερα. Φροντίστε καλύτερα τις σχέσεις σας με τους άλλους και αποφύγετε να δράσετε ενάντια στα συμφέροντα σας και εις βάρος του εαυτού σας. Συναισθηματικά και κοινωνικά έρχεται μια καλύτερη περίοδος. Η υπομονή και η αισιοδοξία στον τομέα των σχέσεων κρίνεται απαραίτητη. Στα επαγγελματικά ο αγώνας σας αλλά και οι αντιξοότητες συνεχίζονται.

Ιχθύς

Η σύμπτωση της νέας σελήνης με τη φθινοπωρινή ισημερία σημαίνει ότι έρχονται νέες αλλαγές στη ζωή σας και θα επηρεάσουν δύο τομείς: τη αισθηματική σας ζωή και το οικονομικό σας μέλλον. Μειώστε τις εξαρτήσεις σας, αποφύγετε να εκτεθείτε σε κινδύνους και μην εμπλέκεστε σε σχόλια. Κάτι καλό διαφαίνεται στα οικονομικά το οποίο όμως δεν πρέπει να το εξανεμίσετε με νέες αγορές ή καινούργια έξοδα. Συναισθηματικά, οι καλές στιγμές δεν θα λείψουν αλλά οι μεγάλες αποφάσεις -είτε αρνητικές είτε θετικές- πρέπει να αναβληθούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.