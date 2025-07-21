Λογαριασμός
Τζένιφερ Λόπεζ: Έχει πάει σε… άλλο επίπεδο τις συναυλίες της - Μαθήματα σεξ επί σκηνής - Δείτε video

«Αυτό δεν είναι σόου, αλλά μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης», έγραψε ένας θαυμαστής της στα social media

Τζένιφερ Λόπεζ

Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) έκανε τους σφυγμούς όλων να χτυπήσουν κόκκινο, καθώς ανέβηκε στη σκηνή της τελευταίας στάσης της περιοδείας της, «Up All Night Live Tour», στη Βουδαπέστη. Η 55χρονη τραγουδίστρια φόρεσε ένα εντυπωσιακό κορμάκι με παγιέτες, το οποίο άφησε ελάχιστα στη φαντασία. 

Τζένιφερ Λόπεζ

 Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η καλλιτέχνιδα τραγούδησε στα τέσσερα, μπροστά σε έναν ημίγυμνο χορευτή, ενώ ένας άλλος τη σήκωσε στους ώμους του, με τη λεκάνη της να βρίσκεται στο ύψος του προσώπου του. Σε μια άλλη εντυπωσιακή στιγμή, η Λόπεζ καβάλησε έναν χορευτή, ενώ ταυτόχρονα τοποθέτησε τα χέρια της ανάμεσα στα πόδια του. Οι εντυπωσιακοί άνδρες χορευτές φορούσαν μόνο παντελόνια και λευκούς κορσέδες, αναδεικνύοντας τα γυμνασμένα σώματά τους.

Τζένιφερ Λόπεζ

Τζένιφερ Λόπεζ

Τα… ακροβατικά της Λόπεζ, όπως ήταν λογικό, σχολιάστηκαν από τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιους να κάνουν λόγο ότι η καλλιτέχνιδα απελευθερώθηκε μετά το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ. «Αυτό δεν είναι σόου, αλλά μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης», έγραψε ένας θαυμαστής της στα social media. 

Τζένιφερ Λόπεζ

(Φωτογραφίες: Profimedia.gr)    

Πηγή: skai.gr

TAGS: Jennifer Lopez
